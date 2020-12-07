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  • Другой Ford Edge-2021: вертикальный планшет спихнули американцам, теперь – единое табло

Другой Ford Edge-2021: вертикальный планшет спихнули американцам, теперь – единое табло

07.12.2020 501 0 0

В Сеть выложили изображения модернизированного паркетника Ford, предназначенного для китайского рынка. Такой кросс изменился гораздо серьезнее, нежели американская версия.

 

Предыдущий рестайлинг кроссовер Ford Edge в Китае пережил всего год назад, хотя в США SUV подправили внешность еще в 2018-м. Но теперь все наоборот: в конце октября марка лишь слегка освежила американскую версию паркетника, главная обновка – вертикальный тачскрин мультимедийной системы, а вот в КНР к премьере готовят Edge, который изменился как внутри, так и снаружи. Причем, что интересно, именно у «китайца» в 2019-м впервые появился вертикальный планшет, но теперь от него отказались. Фирменные картинки китайского кросса 2021 модельного года сначала выложили на сайте Baidu (они неважного качества), а затем другие местные СМИ раздобыли «живые» фото.

Обновленный Ford Edge для КНР на фирменных картинках. Скорее всего, это изображения из презентации для дилеров
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Обновленный Ford Edge для КНР на фирменных картинках. Скорее всего, это изображения из презентации для дилеров
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Обновленный Ford Edge для КНР на фирменных картинках. Скорее всего, это изображения из презентации для дилеров
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Отметим, на обоих рынках модель теряет покупателей, однако в Китае кросс расходится совсем уж вяло: по итогам января-октября 2020-го выбор на нем остановили 19 866 клиентов, что на 20% меньше, чем годом ранее. Результат Edge в США за аналогичный период – 87 249 ед. (-21%).

Итак, фары китайского паркетника «срослись» с радиаторной решеткой, которая к тому же стала больше, плюс у нее теперь иной рисунок. Еще Ford Edge обрел иные бамперы, спереди появились новые хромированные декоративные вставки, обрамляющие противотуманки, а на багажной двери под эмблемой марки красуется надпись с названием модели. 

Обновленный Ford Edge для Китая. Фото: autohome.com.cn

Внутри установили новое рулевое колесо и полноценную виртуальную «приборку», которая объединена с крупным сенсорным дисплеем мультимедиа-системы. Передняя панель тоже новая – по центру расположены горизонтальные дефлекторы обдува вместо вертикальных. Также модернизирован центральный тоннель. Как и прежде, в Китае Ford Edge будет доступен с пяти- или семиместным салоном (на других рынках кросс в основном бывает лишь пятиместным).

По предварительным данным, технику менять не стали: на «поднебесном» рынке кроссовер предлагается с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 EcoBoost (245 л.с., 390 Нм), а под капотом «заряженной» версии ST установлен мотор V6 2.7 (322 л.с., 500 Нм), оба работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом». К слову, «горячий» рестайлинговый кросс пока не засвечен.

Обновленный Ford Edge для Китая. Фото: cheshi.com

Китайские СМИ пишут, что официальная премьера обновленного Ford Edge пройдет до конца текущего года. Для Поднебесной модель производят локально, выпуск налажен на заводе СП Ford и Changan. Дореформенный кросс там обойдется минимум в 229 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 614 000 рублей по актуальному курсу.

Что же касается рестайлинга для США, то там Edge преобразится, видимо, уже в 2021-м. А вот вертикальный планшет, скорее всего, сохранят.

Дореформенный Ford Edge для Китая
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Дореформенный Ford Edge для Китая
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Дореформенный Ford Edge для Китая
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Напомним, Ford пытался продавать Edge и в России, у нас даже наладили его сборку, но в 2015-м кроссовер ушел из-за слабого спроса. А в прошлом году американская марка полностью вывела свои легковушки с российского рынка.

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