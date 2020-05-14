Другой кросс-универсал Ford Focus: не то досрочный рестайлинг, не то эксклюзив

Семейство Ford Focus четвертого поколения дебютировало в 2018 году. Европейцам новая модель пришлась по нраву: по данным JATO Dynamics, в 2019-м Фокус разошелся по Старому свету тиражом в 224 065 экземпляров – это на 14% больше, чем годом ранее, и это девятая строчка в общем рейтинге европейских бестселлеров. А вот в Китае «четвертый» Focus не зашел – в прошлом году продано около 51 000 единиц (-30% по сравнению с 2018-м), хотя предыдущая модель там когда-то находила примерно по 200 000 владельцев ежегодно. Взбодрить интерес к Фокусу на «поднебесном» рынке призвана новая модификация – универсал, причем с «внедорожным» обвесом, фото такой машины внесли в базу местного минпрома.

Кросс-универсал Ford Focus для Китая 1 / 3 Кросс-универсал Ford Focus для Китая 2 / 3 Кросс-универсал Ford Focus для Китая 3 / 3

Отметим, «сарай» в Китае до сих не был представлен, там продают седан, хэтчбек и кросс-версию последнего. А предназначенный для Поднебесной «внедорожный» универсал внешне заметно отличается от других Фокусов четвертой генерации. Так, китайский вариант получил огромную радиаторную решетку с хромированными акцентами, эмблема марки тоже стала больше, она теперь красуется посередине решетки, а не над ней. Вдобавок заменили бамперы.



Длина китайского кросс-универсала равна 4678 мм (на 10 мм больше, чем у европейского Ford Focus Active Wagon), колесная база – те же 2705 мм, что и у остальных местных Фокусов (у «старосветской» модели расстояние между осями составляет 2700 мм). Дорожный просвет не указан. У кросс-хэтча в КНР этот показатель равен всего 150 мм (у европейских «внедорожных» Фокусов – 163 мм).

Европейский Ford Focus Active Wagon 1 / 4 Европейский Ford Focus Active Wagon 2 / 4 Европейский Ford Focus Active Wagon 3 / 4 Европейский Ford Focus Active Wagon 4 / 4

Фотографий интерьера пока нет. Не исключено, что, как и «поднебесный» кросс-хэтч Ford Focus Active, такой универсал получил мультимедийную систему с экраном диагональю 12,3 дюйма, тогда как у остальных машин 8-дюймовый дисплей (и в КНР, и в Европе).



В Китае для «сарая» заявлен лишь один двигатель – бензиновая «турботройка» 1.5 EcoBoost с отдачей в 174 л.с. О коробке минпром традиционно умолчал. У «поднебесных» хэтчбека и седана Ford Focus этот мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», вероятно, он же достался и универсалу. Привод – только передний.

Китайский кросс-хэтч Ford Focus Active 1 / 3 Китайский кросс-хэтч Ford Focus Active 2 / 3 Китайский кросс-хэтч Ford Focus Active 3 / 3

На местный рынок «внедорожный» универсал, скорее всего, выйдет уже в этом году. Других Фокусов с новым обликом в базе сертификационного органа пока не обнаружили. Вообще, на данный момент не совсем понятно – то ли Форд ограничится подобным дизайном лишь для китайского кросс-универсала, то ли такую решетку получат и местные хэтч и седан. Также неизвестно, обновят ли в том же ключе европейскую модель. Впрочем, России уже все равно, ведь до нас «четвертый» Focus добраться не успел – марка свернула продажи своих легковушек, оставив лишь коммерческий Transit.

