Евросоюз ×
  • Дух Маразма против Духа Экстаза: Rolls-Royce вынужден загасить светящуюся статуэтку

Дух Маразма против Духа Экстаза: Rolls-Royce вынужден загасить светящуюся статуэтку

14.10.2020 348 0 0

Британский производитель лакшери-автомобилей Rolls-Royce стал жертвой нового регламента Евросоюза о световом загрязнении: предлагавшаяся в качестве опции светящаяся статуэтка «Дух Экстаза» признана противозаконной и подлежит демонтажу. Клиентам вернут уплаченные за неё деньги.

 

Чрезмерная тяга Еврокомиссии к регулированию всего чего только можно стала одной из причин выхода Великобритании из ЕС. Формально Великобритания вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, но брексит на этом не завершён: до сих пор не согласованы правила ведения бизнеса между бывшими союзниками и прочие юридические аспекты раздельной жизни, поэтому многие законы ЕС всё ещё действуют на территории Туманного Альбиона, в том числе общие требования к транспортным средствам.

Пару лет назад власти ЕС озаботились световым загрязнением и уточнили требования к приборам освещения автомобилей, исключив возможность использования любых лишних лампочек. К таковым относится и светящаяся фигурка «Дух Экстаза», которая предлагалась на автомобилях Rolls-Royce с 2016 года в виде опции.

Впервые такая фигурка появилась на штучном электрическом седане Rolls-Royce 102EX Electric образца 2011 года, затем на авангардном концептуальном купе Vision Next 100, после чего её решили предложить на серийных моделях, и эта опция оказалась очень популярной, несмотря на немалую цену (3500 фунтов стерлингов).

Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя Rolls-Royce, светящуюся фигурку сняли с продаж ещё начале прошлого года, чтобы избежать юридических проблем в связи с имплементацией регламента о шумовом загрязнении, но теперь выяснилось, что и на ранее проданных машинах светящиеся статуэтки следует обесточить либо заменить.

Британским владельцам Rolls-Royce, впрочем, не стоит торопиться к дилеру, чтобы избавиться от незаконной опции: до конца года правила ЕС, скорее всего, потеряют силу в Великобритании, после чего можно будет спокойно наслаждаться видом светящегося «Духа Экстаза» на капоте.

Новый Rolls-Royce Ghost

Добавим, что представленный в сентябре новый Rolls-Royce Ghost имеет и другие впечатляющие световые спецэффекты, в частности подсветку фальшрадиаторной решётки. Неужели европейским дилерами придётся обесточить и её?

курьезы законы Европа Евросоюз Rolls-Royce

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Honda Civic IX с пробегом: ресурс моторов больше 350 тысяч и вечный стук рейки Обзор этого совсем еще не старого японского автомобиля получается скучноватым, особенно на фоне какого-нибудь Volkswagen Touareg. На те деньги, что владелец Туарега будет вынужден вложить в... 383 0 0 14.10.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Пробег скручен всегда, но это не проблема: гид по покупке Renault Duster На рынке не так много машин, которые могут посоперничать  с безусловной иконой ликвидности на вторичном рынке – Toyota Camry. Но на другом конце шкалы престижности нашелся достойный конкуре... 2854 0 0 14.10.2020
Статьи / Авторынок Kia Sorento Prime с завода в Усть-Каменогорске (Казахстан) не планируют поставлять в Россию Об этом редакции Kolesa.ru сообщили в пресс-службе «Бипэк Авто – Азия Авто» 2407 0 0 14.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 111950 6 78 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 77094 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 38727 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings