Дух Маразма против Духа Экстаза: Rolls-Royce вынужден загасить светящуюся статуэтку

Британский производитель лакшери-автомобилей Rolls-Royce стал жертвой нового регламента Евросоюза о световом загрязнении: предлагавшаяся в качестве опции светящаяся статуэтка «Дух Экстаза» признана противозаконной и подлежит демонтажу. Клиентам вернут уплаченные за неё деньги.

Чрезмерная тяга Еврокомиссии к регулированию всего чего только можно стала одной из причин выхода Великобритании из ЕС. Формально Великобритания вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, но брексит на этом не завершён: до сих пор не согласованы правила ведения бизнеса между бывшими союзниками и прочие юридические аспекты раздельной жизни, поэтому многие законы ЕС всё ещё действуют на территории Туманного Альбиона, в том числе общие требования к транспортным средствам.

Пару лет назад власти ЕС озаботились световым загрязнением и уточнили требования к приборам освещения автомобилей, исключив возможность использования любых лишних лампочек. К таковым относится и светящаяся фигурка «Дух Экстаза», которая предлагалась на автомобилях Rolls-Royce с 2016 года в виде опции.

Впервые такая фигурка появилась на штучном электрическом седане Rolls-Royce 102EX Electric образца 2011 года, затем на авангардном концептуальном купе Vision Next 100, после чего её решили предложить на серийных моделях, и эта опция оказалась очень популярной, несмотря на немалую цену (3500 фунтов стерлингов).



Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на представителя Rolls-Royce, светящуюся фигурку сняли с продаж ещё начале прошлого года, чтобы избежать юридических проблем в связи с имплементацией регламента о шумовом загрязнении, но теперь выяснилось, что и на ранее проданных машинах светящиеся статуэтки следует обесточить либо заменить.

Британским владельцам Rolls-Royce, впрочем, не стоит торопиться к дилеру, чтобы избавиться от незаконной опции: до конца года правила ЕС, скорее всего, потеряют силу в Великобритании, после чего можно будет спокойно наслаждаться видом светящегося «Духа Экстаза» на капоте.



Новый Rolls-Royce Ghost

Добавим, что представленный в сентябре новый Rolls-Royce Ghost имеет и другие впечатляющие световые спецэффекты, в частности подсветку фальшрадиаторной решётки. Неужели европейским дилерами придётся обесточить и её?

