Две тысячи Land Rover собрались для рекорда

На выходных в Москве был организован сбор внедорожников Land Rover с целью устроить рекордный парад. Правда, требования, которые были выдвинуты представителями книги рекорда Гиннесса выполнены не были.
Собравшиеся автомобили должны были сформировать колонну и проехать расстояние две мили (3,23 км) так, чтобы промежутки между машинами не превышали длину двух корпусов. К сожалению, в колоне были замечены разрывы и рекорд не был зафиксирован.
«Рекордный» заезд был устроен в честь 70-летия британской марки на Третьем транспортном кольце. Участниками парада стали 2 152 автомобиля Land Rover, координировавшиеся в прямом эфире «Авторадио».
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о планах Land Rover вернуть в линейку кроссовер Freelander.
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