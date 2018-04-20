Land Rover планирует возродить Freelander

Под этим именем через несколько лет на рынок выйдет компактный и недорогой кроссовер.

Британский производитель намерен выпустить относительно доступный кроссовер в 2021 году. Предполагается, что новая модель Land Rover начального уровня получит имя Freelander, хотя, возможно, у автомобиля будет другое название, информирует издание Autocar.

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Напомним, предыдущий Land Rover Freelander был выпущен на рынок в 1997 году. Автомобиль тогда еще не был таким премиальным, как теперешние кроссоверы и внедорожники бренда, что позволило производителю нарастить продажи и привлечь новых клиентов. Второй Freelander стал уже более премиальным, правда, в 2014 году его заменил еще более дорогой Discovery Sport.

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На российском рынке Discovery Sport (цена от 2 585 000 рублей) не стал популярной моделью, хотя, на европейском рынке смена Freelander на Discovery Sport позволила увеличить продажи в два раза – до 44-47 тысяч единиц, а на американском рынке в четыре раза, правда, объем там существенно ниже – 14 тысяч автомобилей. При этом, нишу Freelander производитель так ничем и не заполнил.

Как ожидается, новый Freelander станет меньше предшественника – предполагаемая длина автомобиля составит 4,2 метра, тогда как ранее было 4,45 метра. Новую платформу Freelander не получит – его построят на актуальной D8, которую используют Discovery Sport и Jaguar E-Pace. У модернизированной «тележки» с индексом D10 будет уменьшена длина и стоимость, но без потери полного привода, а еще ее доработают для установки гибридных силовых установок. Компактный Freelander станет соперником для моделей Audi Q2, Jeep Renegade и Mini Countryman.

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Кроме того, британцы рассматривают возможность создания целого семейства компактных кроссоверов, включая дорогой вариант под брендом Range Rover, а также более внедорожный вариант на подобие Defender. Если проект получит «зеленый свет», производство маленьких кроссов будет налажено на словацком предприятии Jaguar Land Rover, которое начнет работу в конце 2018 года. Первой моделью, выпуск которой будет налажен в Словакии, станет пятый Discovery.

Недавно портал «Колеса.ру» рассказывал о работе Jaguar над новым кроссовером. Речь идет о полноразмерной модели, которой уготована роль внедорожного флагмана бренда.