Движение становится быстрее: на платной трассе М-11 «Нева» повысят скоростной лимит

Ещё на двух участках автомагистрали между российскими столицами максимальную допустимую скорость повысят со 110 до 130 км/ч.

Платные дороги в РФ находятся под доверительным управлением «Автодора». Изначально госкомпания планировала открыть новую трассу от Москвы до Санкт-Петербурга для движения весной-летом 2018 года перед чемпионатом мира по футболу. Однако сделать это не удалось. Затем сроки сдачи объекта в эксплуатацию переносились несколько раз, в итоге строительство скоростной автодороги было официально завершено только в конце 2019-го. На реализацию проекта ушло около 550 млрд рублей.



После того, как платную дорогу достроили, ей дали официальное название – «Нева». Протяжённость этой трассы, проходящей от Москвы до Санкт-Петербурга, составляет 669 километров, из них на платные участки приходится 607 км. На некоторых участках уже сейчас разрешена максимальная допустимая в РФ скорость – 130 км/ч. В ближайшее время их количество увеличится.

Как сегодня рассказали в «Автодоре», разрешённая скорость движения будет увеличена ещё на двух отрезках трассы М-11: первый находится в Московской и Тверской областях и проходит с 59-го по 146-ой км, а второй пролегает по территории Новгородской и Ленинградской областей, а также в Санкт-Петербурге – речь идёт об участке с 546-го по 680-ой км.



Если учесть те участки трассы «Нева», где и раньше действовал режим максимально доступного скоростного лимита, теперь у водителей легковых автомобилей будет возможность проехать со скоростью до 130 км/ч в общей сложности 571 километр автодороги. Ограничение на двух указанных отрезках М-11 будет повышено в следующем месяце.

Напомним, максимально высокое ограничение скоростного лимита можно устанавливать только на трассах, имеющих высшую техническую категорию с разделёнными встречными транспортными потоками. Автодорога «Нева», проходящая между российскими столицами, соответствует требуемым параметрам: на всех участках, где разрешено разгоняться до 130 км/ч, нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне.



Кроме того, все участки от 59 километра вплоть до Санкт-Петербурга имеют хорошее освещение. Также за безопасность отвечают установленные на дороге детекторы транспорта, видеокамеры, система обнаружения инцидентов и метеостанции – всё это позволяет оперативно предупреждать водителей о важных погодных изменениях, а также об иной схеме движения по трассе М-11 (с помощью табло переменной информации).



Отметим, повышение скоростного лимита способствует увеличению пропускной способности трассы, позволяет сделать движение транспортного потока равномерным и сократить время водителей в пути. На сегодняшний день суммарная протяжённость участков дорог, находящихся в ведении «Автодора», имеющих увеличенный скоростной лимит, составляет 781 километр. Из них на 418 км действует ограничение до 110 км/ч, на 363 км – до 130 км/ч.

В прошлом году стало известно о том, что у платной трассы М-11 «Нева» появится новый участок. Им станет северный обход Твери, протяжённость дороги составит более 62 км. В рамках реализации проекта планируется построить 35 искусственных сооружений, в их числе окажется девять мостов, двадцать путепроводов и четыре развязки.

