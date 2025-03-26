«ЕДрайв 2025» – в будущее с электро

С 4-6 апреля в ЦВК «Патриот ЭКСПО» состоится пятая международная выставка электротранспорта «ЕДрайв 2025». Выставка соберет производителей техники, экспертов индустрии электротранспорта, зарядных устройств и комплектующих.

Динамика выставки

У посетителей будет возможность провести тест-драйвы новейших моделей техники. Также гости выставки смогут увидеть настоящий гоночный солнцемобиль. Это первый среди двух солнцемобилей в России – болид SOL. Инженерно-гоночная команда Polytech NCM | North Capital Motorsport проектирует и создает гоночные автомобили в соответствии с техническим регламентом международных соревнований Formula Student.

Те, кто уже сегодня меняет инженерное будущее – студенческая инженерная команда МАДИ – покажет посетителям свои наработки: электрический мотоцикл АмперМОТО и гоночный электрический болид Формула Студент, который полностью спроектирован и собран студенческой командой.

На сцене выставки будут обсуждаться не менее интересные вопросы. Представитель Политехнического музея Максим Карташев расскажет всем посетителям об истории первого Российского электромобиля.

Новые технологии в движении

Каждый год ЕДрайв собирает самых активных участников электроиндустрии. Посетители выставки смогут увидеть не только электромобили и электровелосипеды, но и моноколеса, электромотоциклы, зарядные станции и самокаты.

На выставке будут представлены новинки от производителей Китая: Roywell (Komay), Skyboard, Arctic Leopard Electric Technology и многие другие.

У компании xDevice посетители увидят образцы электровелосипедов для комфортного передвижения по городу и за его пределами.

Одни из ведущих производителей и экспортеров в области электрических мотоциклов и скутеров в Китае – Zhejiang DAYI Industrial Co., Ltd (известные как DAYI Motor) – будут представлять электрические мотоциклы и скутеры на выставке. Компания Yuri Shif Custom на выставке представит новый складной электросамокат.

У бренда eRace вы найдете широкий спектр электротранспорта, включая электровелосипеды, электросамокаты, электроскутеры, электромотоциклы, электротрициклы, а также аксессуары к ним.

Компания Eltreco покажет весь цвет коммерческого электротранспорта, электровелосипедов, электрических трициклов на российском рынке.

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Еще участниками выставки ЕДрайв 2025 стала команда ITRANSPORT Электробайки, которая является дистрибьютором электрических мотоциклов SURRON, TALARIA и детского электротранспорта на территории России и стран СНГ.

Формируем новую реальность

Впервые на выставке будет представлена не только статичная экспозиция, но и динамичные активности – соревнования по моноколесам и Electric drag racing.

Электрический дрэг-рейсинг – это разновидность дрэг-рейсинга, в котором пилоты совершают заезды на электротранспорте. В этом году мы запускаем соревнования по электродрэг-рейсингу среди участников выставки.

Еще одно нововведение на «ЕДрайв 2025» – площадка Электрокастома, где самые лучшие кастомайзеры России и ближнего зарубежья представят свой необычный кастом разнообразной техники.

Партнёрский материал