«ЕДрайв 2025» – в будущее с электро

Динамика выставки
У посетителей будет возможность провести тест-драйвы новейших моделей техники. Также гости выставки смогут увидеть настоящий гоночный солнцемобиль. Это первый среди двух солнцемобилей в России – болид SOL. Инженерно-гоночная команда Polytech NCM | North Capital Motorsport проектирует и создает гоночные автомобили в соответствии с техническим регламентом международных соревнований Formula Student.
Те, кто уже сегодня меняет инженерное будущее – студенческая инженерная команда МАДИ – покажет посетителям свои наработки: электрический мотоцикл АмперМОТО и гоночный электрический болид Формула Студент, который полностью спроектирован и собран студенческой командой.
На сцене выставки будут обсуждаться не менее интересные вопросы. Представитель Политехнического музея Максим Карташев расскажет всем посетителям об истории первого Российского электромобиля.
Новые технологии в движении
Каждый год ЕДрайв собирает самых активных участников электроиндустрии. Посетители выставки смогут увидеть не только электромобили и электровелосипеды, но и моноколеса, электромотоциклы, зарядные станции и самокаты.
На выставке будут представлены новинки от производителей Китая: Roywell (Komay), Skyboard, Arctic Leopard Electric Technology и многие другие.
У компании xDevice посетители увидят образцы электровелосипедов для комфортного передвижения по городу и за его пределами.
Одни из ведущих производителей и экспортеров в области электрических мотоциклов и скутеров в Китае – Zhejiang DAYI Industrial Co., Ltd (известные как DAYI Motor) – будут представлять электрические мотоциклы и скутеры на выставке. Компания Yuri Shif Custom на выставке представит новый складной электросамокат.
У бренда eRace вы найдете широкий спектр электротранспорта, включая электровелосипеды, электросамокаты, электроскутеры, электромотоциклы, электротрициклы, а также аксессуары к ним.
Компания Eltreco покажет весь цвет коммерческого электротранспорта, электровелосипедов, электрических трициклов на российском рынке.
Еще участниками выставки ЕДрайв 2025 стала команда ITRANSPORT Электробайки, которая является дистрибьютором электрических мотоциклов SURRON, TALARIA и детского электротранспорта на территории России и стран СНГ.
Формируем новую реальность
Впервые на выставке будет представлена не только статичная экспозиция, но и динамичные активности – соревнования по моноколесам и Electric drag racing.
Электрический дрэг-рейсинг – это разновидность дрэг-рейсинга, в котором пилоты совершают заезды на электротранспорте. В этом году мы запускаем соревнования по электродрэг-рейсингу среди участников выставки.
Еще одно нововведение на «ЕДрайв 2025» – площадка Электрокастома, где самые лучшие кастомайзеры России и ближнего зарубежья представят свой необычный кастом разнообразной техники.
Партнёрский материал
Для комментирования вам необходимо авторизоваться