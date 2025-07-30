Эффектный Xpeng P7 нового поколения готов к премьере: лифтбек вместо седана

Компания Xpeng проведет презентацию модели P7 второго поколения уже на следующей неделе. Известно, что новинку предложат с задним или двухмоторным полным приводом.

Внешность электрокара Xpeng P7 нового, второго по счету поколения сам производитель рассекретил еще в мае. И в том же месяце появился сертификат модели с основными характеристиками. А теперь фирма Xpeng объявила дату премьеры – 6 августа. Одновременно опубликованы свежие фирменные изображения. Напомним, предшественник в строю с 2019 года, в 2023-м «первый» P7 пережил рестайлинг, после чего на домашнем рынке ему присвоили приставку в виде буквы i. Однако новый автомобиль будут продавать просто как Xpeng P7.

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Если прежний P7i представляет собой седан, то модель второго поколения является лифтбеком (ну или фастбеком). На официальных картинках открытый багажник не запечатлен, но ранее в Сеть выкладывали шпионские фото: багажник открывается вместе со стеклом.

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В целом же новый Xpeng P7 получил эффектный дизайн, причем в компании особо подчеркивают, что это не концепт, а серийный автомобиль. Модели достались узкие фары, над которыми проходит сплошная светодиодная полоска. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Вдобавок спереди и сзади есть дополнительные скошенные LED-линии. Как и предшественник, лифтбек еще имеет безрамочные боковые двери с выдвижными ручками. А за доплату все так же можно будет заказать передние двери, открывающиеся вверх. Наконец, на корме нового P7 есть выдвижной спойлер.

Новый Xpeng P7

Длина Xpeng P7 второй генерации равна 5017 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1427 мм, колесная база – 3008 мм. Для сравнения, габариты прежнего седана: 4888/1896/1450 мм, расстояние между осями – 2998 мм.

Новый Xpeng P7 на фото Минпрома КНР 1 / 2 Новый Xpeng P7 на фото Минпрома КНР 2 / 2

Интерьер все еще не показали. Судя по шпионским снимкам, внутри установлен гигантский отдельный планшет мультимедийной системы, тогда как четырехдверка Xpeng P7i имеет табло, состоящее из двух экранов разного размера.

Новый Xpeng P7 на фото Минпрома КНР

Согласно сертификату, лифтбек предложат с задним или двухмоторным полным приводом. Заднеприводные варианты получили 367-сильный электродвигатель, суммарная отдача полноприводной топ-версии – 594 л.с. Информации о батареях пока нет.

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Актуальный седан Xpeng P7i сегодня доступен с единственным электромотором на задней оси мощностью 276 л.с. и батареей емкостью 86,2 кВт*ч, запас хода – 702 км по циклу CLTC. Раньше у модели первого поколения тоже было полноприводное исполнение (472 л.с.), но сейчас такой вариант на родине не продают. Цена нынешнего электроседана начинается с отметки 249 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,9 млн по текущему курсу.