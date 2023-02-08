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  • Экологи выяснили, что реальные выбросы подзаряжаемых гибридов выше заявленных показателей

Экологи выяснили, что реальные выбросы подзаряжаемых гибридов выше заявленных показателей

08.02.2023 44 0 0

На этот раз для тестирования были выбраны три европейских модели – BMW 330e xDrive, Peugeot 308 Plug-in Hybrid и Renault Megane E-Tech PHEV.

Новую серию тестов провели совместными усилиями европейская неправительственная организация T&E (Transport & Environment) и австрийский Грацский технический университет. Эксперты провели тесты в режиме реальной эксплуатации автомобилей и выяснили, что подключаемые гибриды нескольких крупных компаний на деле выделяют больше вредных веществ в атмосферу, чем заявляют производители.

На фото: BMW 330e

В этот раз под внимание исследователей попали такие подключаемые гибриды как BMW 330e xDrive, Peugeot 308 Plug-in Hybrid и Renault Megane E-Tech PHEV. Автомобили баварской и французской марок прошли серию из трёх тестовых «типичных пригородных» маршрутов по дорогам общего пользования. При этом специальное оборудование измеряло объём выхлопных газов от каждого из них.

Согласно результатам исследования, реальный объём выбросов BMW 330e xDrive составил 112 г/км, тогда как производитель заявил всего 36 г/км (примерно в три раза больше). Тестовый показатель Renault Megane E-Tech PHEV оказался равен 50 г/км, хотя заявлено 30 г/км (на 67% больше). А у Peugeot 308 Plug-in Hybrid реальный результат составил 33 г/км, тогда как производитель заявлял 27 г/км (на 22% больше).

На фото: Peugeot 308 Hybrid

Важно отметить, что вышеуказанные тесты экологи проводили при так называемых «идеальных условиях», когда тяговая батарея гибрида полностью заряжена на момент начала поездки. Согласно отчёту исследователей, по итогам испытания машин с разряженными тяговыми аккумуляторами их объём выбросов оказался в пять-семь раз выше по сравнению с заявленным показателем.

Ещё в организации T&E выяснили, что из трёх автомобилей, отправленных на тесты, только гибридный Renault Megane сумел продемонстрировать соответствие заявленному запасу хода на одной зарядке батареи. В свою очередь гибридная установка позволила BMW 3 series проехать в реальных условиях 74% заявленного производителем пути, а у Peugeot 308 самый скромный показатель – 53%.

На фото: Renault Megane E-Tech

Стоит отметить, что ранее, в 2020-м, организация уже проводила подобное исследование. Тогда в Transport & Environment под испытание попали три гибридных кроссовера – BMW X5 (кстати, сегодня была представлена обновлённая версия модели), Volvo XC60 и Mitsubishi Outlander. Их показатели выбросов CO2 при реальных условиях эксплуатации оказались выше по сравнению с заявленными на 28%, 62% и 89% соответственно.

На показатели объёма выхлопов, а также на дальнобойность гибридов при испытаниях в реальных условиях, очевидно, влияет множество различных факторов и изменяющихся критериев. На это и ссылаются компании в ответ на подобные исследования экологов. Автопроизводители отмечают, что в их обязанности входит обнародование результатов тестов, проведённых в лабораторных условиях в соответствии с установленными международными нормативами.

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