Экстремальный L200 Absolute: Mitsubishi хочет потягаться с Ford Ranger Raptor, но пока сомневается

На открывшемся сегодня, 26 марта, автосалоне в Таиланде состоялась мировая премьера новой версии грузовика Triton. На других рынках, в том числе и в России, модель известна под индексом L200.

«Хардкорный» пикап назвали Triton Absolute, в Бангкоке он дебютировал в статусе концепта. Впрочем, у экстремальной версии есть шансы встать на конвейер. А решать судьбу Абсолюта будет публика: в течение года Mitsubishi планирует демонстрировать прототип на других выставках, изучая реакцию, после чего компания примет окончательное решение – выпускать ли конкурента Ford Ranger Raptor или же такой грузовик так и останется лишь шоу-каром. То есть, при условии того, что отзывы окажутся положительными, на дорогах Absolute мы увидим не раньше 2020-го.

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От стандартного пикапа Triton/L200 концепт отличается наличием защитных пластин с вставками красного цвета, светодиодных светильников на крыше, покрышек Falken Wildpeak и интегрированных в борта грузовой площадки ухватов для рук. Дверца отсека сделана из углепластика, вставки из карбона также есть на бамперах. Кроме того, у Triton Absolute на 50 мм увеличили дорожный просвет: у прототипа этот показатель равен 270 мм, хотя у того же Ranger Raptor он составляет 283 мм. Еще у Абсолюта расширили колею, плюс пикап получил амортизаторы с увеличенным ходом штока, а рама стала жестче.

Интерьер новинки производитель не показал, о силовой установке концепта информации тоже нет.

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Напомним, серийный пикап Mitsubishi обновился к концу прошлого года. Получив внешность, как у кроссвэна Xpander, модель сохранила прежние моторы. В зависимости от рынка в гамму входят: бензиновый двигатель 2.4 (128 л.с.), турбодизели 2.4 (181 л.с., в России еще есть 154-сильный вариант) и 2.5 (110, 128, 136 или 178 л.с.). При этом Triton/L200 обзавелся новым шестиступенчатым «автоматом» Aisin – он пришел на смену пятиступенчатой коробке. «Механика» осталась в строю.

Для пикапа все так же предусмотрено два варианта трансмиссии: Easy Select с жестко подключаемым передним мостом и блокировкой заднего дифференциала и Super Select с межосевым дифференциалом и возможностью отключения передней оси.

До российского рынка рестайлинговый L200 добрался в феврале 2019-го, цена – от 2 069 000 рублей. Между тем, согласно нашему каталогу «Подобрать авто», у дилеров в наличии еще полно дореформенных машин с гораздо более привлекательным ценником.