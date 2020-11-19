Elation Freedom: американский конкурент Rimac, но с бензиновым V10 в виде опции

Калифорнийский стартап Elation Hypercars представил дебютную модель Freedom — гиперкар с электрической силовой установкой мощностью до 1929 л.с. либо с бензиновым 5,2-литровым V10 с отдачей свыше 760 л.с. Цена — от 2 млн долларов.

Elation Hypercars базируется в Калифорнии, где у стартапов больше всего шансов найти инвестиции, но корни молодой компании находятся в Аргентине, «в стране с глубокими корнями в истории автоспорта». Вся верхушка родом оттуда: основатель Карлос Сатуловски, главный инженер Мауро Саравиа и главный дизайнер Пабло Барраган. Аргентинцы намерены вторгнуться в быстро растущий сегмент эксклюзивных автомобилей и заработать в нём деньжат. Название Elation можно перевести с английского как «восторг, воодушевление, эйфория».

Дебютная модель Freedom (переводится как «свобода») — совершенно типовой гиперкар с углепластиковыми монококом в основе и активной аэродинамикой. Планируются две ветки этой модели — электрическая, называющаяся просто Freedom, и бензиновая Freedom Iconic. Компоновка электрического Freedom Iconic с Т-образной батареей практически полностью скопирована у нашумевших хорватских гиперкаров Rimac. Не исключено, что Rimac и является основным поставщиком комплектующих, как и в случае с Pininfarina Battista, но представители Elation Hypercars на сей счёт ничего не говорят.



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У электрического Elation Freedom будут две версии — с тремя электромоторами совокупной мощностью 1447 л.с. и с четырьмя электромоторами совокупной мощностью 1929 л.с. Привод в любом случае полный. Разгон до 100 км/ч занимает всего 1,8 с, максимальная скорость — 418 км/ч. Ёмкость батареи — 100 либо 120 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 482 и 644 км соответственно. Снаряженная масса — 1650 кг (вероятно, у базовой трёхмоторной версии). Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами Ohlins и возможность регулировки дорожного просвета. Тормоза — карбон-керамические от Brembo с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 285/35 ZR 20 спереди и 345/30 ZR 20 сзади.



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Бензиновый Elation Freedom существенно легче электрического: снаряженная масса — 1293 кг. Силовой агрегат, судя по всему, целиком позаимствован у Lamborghini Huracan, хотя напрямую об этом не говорится. 5,2-литровый «атмосферник» V10 выдаёт более 760 л.с. (крутящий момент — 664 Нм) и состыкован с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач типа DCT (с двумя сцеплениями). Первую «сотню» Elation Freedom сможет набрать за 2,5 с, максимальная скорость — 386 км/ч.



Интерьер с единственным виртуальным щитком приборов и узкой центральной консолью с кнопками выставляет напоказ карбоновую сущность и может быть украшен драгоценными камнями и металлами.



В продажу гиперкары Elation поступят в 2022 году, электрическая версия будет стоить от 2 млн долларов, бензиновая — от 2,3 млн долларов. Сбытом займётся Luxury Lease Partners — американская сеть автосалонов про продаже и сдаче в аренду экзотических машин. О планах по дальнейшему расширению модельной линейки Elation Hypercars пока ничего не сообщает.

