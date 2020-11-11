Итальянскую марку Bizzarrini возродят в 2021 году бывшие топ-менеджеры Aston Martin

В лакшери-сегменте мирового автопрома очередное пополнение: в игру возвращается марка Bizzarrini, производившая в 60-х годах прошлого века дорогие и мощные спорткары. Этим же она будет заниматься и в новейшей истории.

Главная проблема современного мира — не коронавирус и глобальное потепление, а бедность: несмотря на кричащую леволиберальную риторику политиков западных стран, бедные люди продолжают беднеть, а богатые богатеть. От сильной диспропорции в доходах в будущем будет плохо всем, и бедным и богатым, но действенных методов борьбы с бедностью пока никто не предложил, а вот желающих заработать на росте благосостояния богатых — предостаточно. Вот почему количество автомобильных марок в лакшери-сегменте за последние двадцать лет выросло на порядок: в ход идут как созданные с нуля бренды, так и вынутые из нафталина — например, Berkeley, De Tomaso и Taraschi.

Купе Bizzarrini 5300 GT Strada имеет в основе шасси Iso, кузов от Джорджетто Джуджаро и двигатель V8 от Chevrolet.

Имя итальянского автомобильного конструктора Джотто Биззаррини сегодня тоже можно эффективно монетизировать. Издание Automotive News Europe утверждает, что 94-летний Биззаррини до сих пор жив, но к новому предприятию, названному его именем, не имеет никакого отношения. Свою фирму маэстро основал в 1964 году, а до того работал главным конструктором в Ferrari и Iso, под его началом была разработана, например, самая дорогая на данный момент модель Ferrari — 250 GTO. Фирма Bizzarrini просуществовала всего пять лет, но успела подарить миру несколько выдающихся моделей, не уступавших по эстетическим и динамическим качествам тогдашним Ferrari и Lamborghini.



Bizzarrini 5300 GT Strada

В XXI веке были по меньше мере три попытки возродить марку Bizzarrini, но они оказались преждевременными, а теперь за дело решила всерьёз взяться группа инвесторов во главе с немцем Ульрихом Бецем, известным топ-менеджером, который возглавлял компанию Aston Martin с 2000 по 2013 год, а до того работал на руководящих позициях в BMW, Daewoo и Porsche. Бец будет председателем совета директоров возрождённой фирмы Bizzarrini, а её гендиректором станет Кристофер Шеппард, член правления Aston Martin Works, компании, отвечающей за коммерциализацию исторического наследия Aston Martin, а именно реставрацию старых моделей и выпуск старых моделей ограниченными партиями.



Bizzarrini 5300 GT Strada

Aston Martin Works на 50% принадлежит Pegasus Group — финансируемой кувейтским бизнесменом Резам Алруми сети салонов лакшери-автомобилей в Великобритании, Швейцарии и на Ближнем Востоке. Возрождённая Bizzarrini станет частью Pegasus Group, так что со сбытом проблем не будет. Свою первую модель Bizzarrini покажет в следующем году, но какую именно, пока неизвестно. Джанет Грин, маркетинг-директор Bizzarrini, а в прошлом главный пиарщик Aston Martin, намекнула, что это будет мелкосерийная машина для коллекционеров стоимостью свыше миллиона фунтов стерлингов за экземпляр. Под капотом, скорее всего, будет двигатель внутреннего сгорания, а в дизайне можно ждать цитаты классических моделей Bizzarrini. Место производства будущих спорткаров Bizzarrini пока не определено.

