Итальянская компания De Tomaso будет выпускать спорткар P72 в США

Компания De Tomaso со штаб-квартирой в Модене (Италия) занимается выпуском спортивных автомобилей. Её основателем являлся предприниматель аргентинского происхождения Алехандро де Томазо. Изначально (в 1959 году) фирма специализировалась на выпуске прототипов и гоночных автомобилей, а её первый собственный спорткар был представлен в 1963-ем. Наиболее известной моделью остаётся купе Pantera (выпускалось в 70-х и 80-х). В 2014 году марку купила гонконгская компания Ideal Team Ventures, которая намерена закрепиться в сегменте ультра-лакшери.



На фото: De Tomaso P72

У компании довольно прочные связи с американским автопромом: многие модели, в том числе и знаменитая Pantera, оснащались моторами компании Ford (в частности, «начинкой» Пантеры был фордовский V8). А сам авторынок Штатов по-прежнему остаётся одним из крупнейших. Так что в желании De Tomaso переехать в США ничего удивительного нет: о переносе деятельности в компании заявили вчера. Соответствующий проект получил название Mission American Automotive Renaissance.



В Штаты планируется перенести все основные операции, главные корпоративные объекты, подразделение проектирования автомобилей, а также их производство. Так, именно здесь итальянская марка намерена наладить выпуск своей новинки — купе De Tomaso P72. Где будет располагаться производственная площадка компании, пока не сообщается: сейчас руководство выбирает из нескольких вариантов (о решении станет известно в течение полугода).



De Tomaso представила купе P72 в начале лета 2019 года в рамках британского Фестиваля скорости в Гудвуде. Этот спорткар выполнен по мотивам спайдера De Tomaso P70. В основе нового купе лежит углепластиковый монокок от Apollo Intensa Emozione, созданный итальянской фирмой Manifattura Automobili Torino; также из углепластика выполнены несущие элементы шасси и наружные кузовные панели. Подвеска – типа пуш-род «по кругу», а тормоза – карбон-керамические.

Выпуском двигателя для купе занимается ателье Roush Performance (оно основано американским инженером Джеком Рушем, преуспевшим в гонках NASCAR и участвовавшим в разработке моторов для Ford GT). Для De Tomaso P72 подготовили агрегат на базе фордовского 5,0-литрового V8 с углом развала в 90 градусов.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, двигатель имеет систему смазки с сухим картером и снабжён оригинальным винтовым механическим нагнетателем Roush, благодаря которому выдаёт максимальные 710 л.с. и 825 Нм. Предельные обороты – 7500. Мотор идёт в паре с шестиступенчатой «механикой» разработки компании De Tomaso. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) спорткару нужно около двух секунд, а его максимальная скорость равна 355 км/ч.

По словам генерального директора De Tomaso Райана Берриса, решение выпускать спорткар P72 в США окажется шагом по возвращению «славных дней» роскошных американских автомобилей. Ожидается, что первые машины сойдут с конвейера в последней четверти 2022 года. В общей сложности планируется выпустить 72 экземпляра модели. Ценник составит порядка 750 тыс. евро (эквивалентно почти 68 млн рублей по текущему курсу). Затем марка планирует представить возрождённые Pantera и Mangusta, соответствующие названия уже запатентованы.

