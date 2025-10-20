Электрический кроссовер Evolute i-Sky стал доступнее в новой версии City Edition

Электрокросс Evolute i-Sky стартовал в России в 2023 году. Как и остальные модели созданного компанией Моторинвест бренда, этот паркетник «заимствован» из обширной гаммы концерна Dongfeng: другие эмблему и шильдики получил Forthing Thunder. Прежде кроссовер Evolute был доступен в единственной безымянной комплектации с 204-сильным электромотором на передней оси и литий-ионной батареей емкостью 85,9 кВт*ч. Но теперь линейка расширена: представлен i-Sky в версии City Edition с младшим аккумулятором. Причем у «городской» модификации сразу два варианта исполнения – Комфорт и Премиум.

Evolute i-Sky City Edition оснащен тем же 204-сильным мотором (340 Нм). Батарея – литий-железо-фосфатная, емкостью 64,4 кВт*ч. С ней паркетник снаряженной массой 1995 кг проедет 400 км по циклу WLTP. Снаряженная масса кроссовера со старшим аккумулятором – 2025 кг, запас хода – 511 км. Evolute i-Sky City Edition разгоняется с 0 до 100 км/ч за 8,5 секунды (паркетник с топовой батареей – за 8,6 секунды). Максимальная скорость едина для всех вариантов – 180 км/ч.

В списке оборудования i-Sky City Edition в комплектации Комфорт значатся: 19-дюймовые диски, светодиодная оптика, стеклянная крыша (без сдвижной секции), обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, электропривод багажной двери, «кожаная» обивка, подогрев руля и всех сидений, вентиляция и массажер водительского кресла, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа (каждый диагональю 12 дюймов), климат-контроль, камера заднего вида, две подушки безопасности, обычный круиз-контроль, ESC, система мониторинга усталости водителя.

В исполнении Премиум появляются панорамный люк, передние и задние датчики парктроника, датчик дождя, беспроводная зарядка для смартфона, шесть эйрбэгов, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы, помощи при смене полосы движения и при выезде с парковки задним ходом. Ну а кроссовер с топовой батареей в целом оснащен так же, как i-Sky Премиум, плюс у него панорамная крыша с эффектом «звездного неба».

Рекомендованная цена Evolute i-Sky с аккумулятором на 64,4 кВт*ч в комплектации Комфорт составляет 3 215 000 рублей, в версии Премиум – 3 415 000 рублей. Электрокроссовер со старшей батареей 85,9 кВт*ч стоит 3 920 000 рублей. При этом можно воспользоваться программой господдержки. Выпуск Эволютов, напомним, ведется на заводе в Липецкой области.

Между тем ранее в этом году бренд Evolute вывел на рынок обновленный гибридный кроссовер i-Space. А скоро клиентам также предложат электрический паркетник i-Joy второго поколения.