Бывший дизайнер BMW Крис Бэнгл лично приехал в Китай, чтобы представить там свой новый проект – электромобиль REDS, разработанный по заказу китайской промышленной госкорпорации CHTC. Заявленный запас хода на одной зарядке – до 500 км.

В начале 2000-х американец Крис Бэнгл стал настоящим жупелом для ортодоксальных поклонников марки BMW: получив в баварской компании должность шеф-дизайнера, он резко поменял привычный акулий стиль производимых ей автомобилей на нечто непонятное, до сих трудно поддающееся описанию. «Семёрка» поколения E65/E66 вызвала настоящий шок на Франкфуртском автосалоне 2001 года, сравнимый по силе с презентацией Citroen DS на Парижском автосалоне 1955 года, только со знаком минус: это было революционно и вместе с тем, по мнению многих, совершенно ужасно, причём сложно было сказать, что шокировало больше, внешность или интерьер.

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Фирму BMW Бэнгл покинул в 2009 году и основал в Италии дизайн-студию имени себя – Chris Bangle Associates (CBA). Её услугами пару лет назад решила воспользоваться государственная китайская промышленная корпорация CHTC (China Hi-Tech Corporation), она заказала Бэнглу разработку инновационного электромобиля для города. Британец оторвался на китайцах по полной: в декабре прошлого года, накануне автосалона в Лос-Анджелесе, он представил проект REDS, напичканный эксцентричными дизайнерскими идеями.

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Аббревиатура REDS расшифровывается как Revolutionary Electric Dream Space, что в переводе на русский означает «революционное электрическое пространство мечты». Автомобиль REDS Redspace, напоминающий газетный киоск на колёсах и полицейскую будку типа «стакан», имеет менее 3 м длину, но при этом вмещает себя четверых человек. Поскольку Redspace предназначен преимущественно для города, то аэродинамика для него не очень важна – отсюда вертикальные ломаные линии, плоская крыша со встроенной солнечной батареей и ветровое стекло с отрицательным наклоном (это решение позволяет избежать бликов в салоне). Предполагается, что Redspace станет для будущего владельца вторым домом, в котором можно даже переночевать при необходимости, а потому кресла легко трансформируется в лежаки, между которыми на раскладной столик можно поставить ноутбук или тарелку с едой.

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Год назад американская публика с интересом поглядела на очередной плод богатого воображения Бэнгла и благополучно о нём забыла, а проект REDS между тем не заглох: на этой неделе состоялась его презентация в Китае, причем помимо базовой модели Redspace там показали ретро-версию электрокара под названием Redsky и кроссоверный вариант Redstrong на пухлых «зубастых» шинах и с рейлингами на крыше. Как сообщает китайский интернет-ресурс Autohome, необычные «электрички» встанут на конвейер в 2020 году и смогут проезжать на одной зарядке от 350 до 500 км. Прочие технические характеристики пока не объявлены, но год назад разработчики заявляли, что они будут «лучшими в своем классе».

Заграничные перспективы REDS пока туманны, хотя, например, в Японии такой дизайн определённо имел бы успех – там очень любят всяких «покемонов», в том числе на колёсах.