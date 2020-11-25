Ещё один бюджетный кроссовер Hyundai: это Bayon, и он приедет в Европу

Новинка корейской марки появится в продаже на старосветском рынке в первой половине следующего года. Цены пока не раскрыты.

Корейская марка Hyundai продолжает наращивать объёмы продаж и степень присутствия в Европе. Продажи модели постоянно растут, начиная с 2014 года. Так, по итогам прошлого года дилеры бренда продали на этом рынке 546 840 машин, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Теперь в компании готовятся к расширению модельного ряда: в следующем году клиентам будет доступен новый кроссовер начального уровня.



Тизер Hyundai Bayon

В компании решили назвать свой новый автомобиль B-сегмента в честь французского города – Bayon (Байонн расположен на юго-западе страны). Напомним, у марки это далеко не первое «географическое» имя. Так, Nexo назван в честь города Нексё на датском острове Борнхольм, популярная в РФ Creta – это отсылка к острову Крит, Kona – к месту на Гавайях, а Tucson и Santa Fe напоминают о городах в США.



На фото: Hyundai i20

Пока что корейский производитель опубликовал лишь один тизер будущей новинки. Пожалуй, информативным это изображение не назовёшь. На снимке видна часть кормы и светодиодный задний фонарь с элементом в форме бумеранга. Предполагается, что автомобиль получит «внедорожный» обвес по периметру кузова.

Не исключено, что новый субкомпактный паркетник придёт на смену хэтчбеку i20 (в 2019-ом старосветские дилеры реализовали 84 218 шт., что на 7,7% меньше, чем годом ранее), поэтому есть вероятность, что во внешности кросса будут видны черты «пятидверки». Ожидается, что уже базовая комплектация получит комплекс систем помощи водителю.



Длина Hyundai Bayon, вероятно, окажется меньше, чем у Kona, но больше, чем у хэтчбека i20. То есть она будет в диапазоне от 4205 мм (у Kona) до 4040 мм (у i20). Платформу новинка может разделить с хэтчбеком актуального третьего поколения (было представлено в феврале 2020-го) – он базируется на «тележке» GB.

Возможно, от Hyundai i20 новый кроссовер получит и моторную гамму. Напомним, в качестве базового ему предлагается четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра с отдачей в 84 л.с. и максимальным крутящим моментом в 118 Нм. Также в линейке есть 100-сильная 1,0-литровая «турботройка» (172 Нм), такой же мотор в паре с 48-вольтовым «электродовеском» и гибридная установка, совокупная мощность которой составляет 120 л.с. (200 Нм). В пару предлагаются либо шестискоростная «механика», либо семиступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.



На фото: салон Hyundai i20

Ожидается, что Hyundai Bayon на европейском рынке составит конкуренцию Toyota Yaris Cross и Ford Puma (у них в основе лежит «начинка» от небольших хэтчбеков). Модель появится на рынке в первой половине 2021 года. Ценник пока не рассекречен. Отметим, стартовая стоимость i20 на одном из крупнейших рынков Старого Света, в Германии, составляет 13 990 евро (эквивалентно 1,3 млн рублей по текущему курсу).

Напомним, сегодня мы рассказывали о новом маленьком кроссовере Hyundai, который попался в объективы фотошпионов. Однако вряд ли это одна и та же модель, ведь пойманный паркетник даже в камуфляже выглядит довольно «простовато»: вряд ли подобный автомобиль доберётся до европейского рынка.

