Пойман очередной паркетник: скорее всего, это Hyundai, и он будет «открывать» кросс-линейку

Если новый кроссовер, попавшийся папарацци, действительно от корейской марки, то он, очевидно, окажется дешевле Venue. Предполагается, что модель разработана для небогатых азиатских рынков, хотя его ждут и на родине Hyundai. В продажу новинка может поступить в следующем году.

В начале ноября в Сети появились снимки автовоза с замаскированными машинами: кадры сделаны в Корее, их выложил в своем блоге пользователь под ником sunghoon617. Эмблемы заклеены, однако считается, что это новая модель Hyundai, которая пока известна под внутризаводским индексом AX1. Теперь же на онлайн-площадке Bobaedream опубликована еще одна фотография грядущей новинки: на этот раз папарацци удалось запечатлеть «личико», и оно, к слову, оформлено в актуальном стиле Хёндэ – с двухэтажной оптикой, как у Venue, Kona и «второй» Креты.

Другие особенности экстерьера AX1, помимо головной оптики: «заквадраченный» кузов, широкая радиаторная решетка в сетку, спрятанные сверху ручки задних дверей и круглые элементы спереди и сзади. Назначение последних пока непонятно.

Судя по всему, Hyundai готовит к премьере кроссовер, который окажется на ступеньку ниже упомянутого Venue. Тот, в свою очередь, сегодня носит звание самого маленького и дешевого SUV марки. Так, длина индийского Hyundai Venue составляет всего 3995 мм, колесная база – 2500 мм, размеры глобальной версии – 4040 и 2520 мм соответственно.



По предварительным данным, новинка адресована небогатым азиатским рынкам вроде Индии и Индонезии, хотя при этом ее ждут и в Корее. Отметим, пусть у машины на свежем снимке передняя панель и полностью закрыта, однако руль вроде бы расположен слева – то есть, кросс действительно может добраться до корейских дилеров.

Таинственный кросс на предыдущих шпионских фото 1 / 2 Таинственный кросс на предыдущих шпионских фото 2 / 2

Но больше всего появлением нового субкомпакта взбудоражены именно в Индии, ведь там любят маленькие машины – им положены существенные налоговые льготы. Местное издание Autocar считает, что длина AX1 составляет 3,7-3,8 метра, на индийском рынке паркетнику прочат бензиновые «атмосферники» 1.0 и 1.2, там главными конкурентами новинки станут Maruti Suzuki S-Presso и маленький кросс Tata, который еще не представлен. Корейцы тоже пишут о литровом моторе без наддува, еще кроссоверу может достаться турбоверсия двигателя 1.0. Привод же, скорее всего, только передний.



Hyundai Venue, который пока носит звание самого маленького и дешевого кросса марки 1 / 3 Hyundai Venue, который пока носит звание самого маленького и дешевого кросса марки 2 / 3 Hyundai Venue, который пока носит звание самого маленького и дешевого кросса марки 3 / 3

В продажу новый кроссовер Hyundai, вероятно, поступит в 2021-м, хотя не исключено, что премьеру проведут уже в этом году. Но в России эту модель можно не ждать – к нам не собираются везти и Venue, а уж кросс, который еще меньше, и подавно.

