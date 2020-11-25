Новинки ×
  • Пойман очередной паркетник: скорее всего, это Hyundai, и он будет «открывать» кросс-линейку

Пойман очередной паркетник: скорее всего, это Hyundai, и он будет «открывать» кросс-линейку

25.11.2020 283 0 0

Если новый кроссовер, попавшийся папарацци, действительно от корейской марки, то он, очевидно, окажется дешевле Venue. Предполагается, что модель разработана для небогатых азиатских рынков, хотя его ждут и на родине Hyundai. В продажу новинка может поступить в следующем году.

 

В начале ноября в Сети появились снимки автовоза с замаскированными машинами: кадры сделаны в Корее, их выложил в своем блоге пользователь под ником sunghoon617. Эмблемы заклеены, однако считается, что это новая модель Hyundai, которая пока известна под внутризаводским индексом AX1. Теперь же на онлайн-площадке Bobaedream опубликована еще одна фотография грядущей новинки: на этот раз папарацци удалось запечатлеть «личико», и оно, к слову, оформлено в актуальном стиле Хёндэ – с двухэтажной оптикой, как у Venue, Kona и «второй» Креты.

Другие особенности экстерьера AX1, помимо головной оптики: «заквадраченный» кузов, широкая радиаторная решетка в сетку, спрятанные сверху ручки задних дверей и круглые элементы спереди и сзади. Назначение последних пока непонятно.

Судя по всему, Hyundai готовит к премьере кроссовер, который окажется на ступеньку ниже упомянутого Venue. Тот, в свою очередь, сегодня носит звание самого маленького и дешевого SUV марки. Так, длина индийского Hyundai Venue составляет всего 3995 мм, колесная база – 2500 мм, размеры глобальной версии – 4040 и 2520 мм соответственно.

По предварительным данным, новинка адресована небогатым азиатским рынкам вроде Индии и Индонезии, хотя при этом ее ждут и в Корее. Отметим, пусть у машины на свежем снимке передняя панель и полностью закрыта, однако руль вроде бы расположен слева – то есть, кросс действительно может добраться до корейских дилеров.

Таинственный кросс на предыдущих шпионских фото
1 / 2
Таинственный кросс на предыдущих шпионских фото
2 / 2

Но больше всего появлением нового субкомпакта взбудоражены именно в Индии, ведь там любят маленькие машины – им положены существенные налоговые льготы. Местное издание Autocar считает, что длина AX1 составляет 3,7-3,8 метра, на индийском рынке паркетнику прочат бензиновые «атмосферники» 1.0 и 1.2, там главными конкурентами новинки станут Maruti Suzuki S-Presso и маленький кросс Tata, который еще не представлен. Корейцы тоже пишут о литровом моторе без наддува, еще кроссоверу может достаться турбоверсия двигателя 1.0. Привод же, скорее всего, только передний.

Hyundai Venue, который пока носит звание самого маленького и дешевого кросса марки
1 / 3
Hyundai Venue, который пока носит звание самого маленького и дешевого кросса марки
2 / 3
Hyundai Venue, который пока носит звание самого маленького и дешевого кросса марки
3 / 3

В продажу новый кроссовер Hyundai, вероятно, поступит в 2021-м, хотя не исключено, что премьеру проведут уже в этом году. Но в России эту модель можно не ждать – к нам не собираются везти и Venue, а уж кросс, который еще меньше, и подавно.

кроссовер авторынок шпионские фото новинки Hyundai

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая оч... 291 2 0 25.11.2020
Статьи / Авто недели Почти безопасная тяга к прекрасному: стоит ли покупать Alfa Romeo Brera за 900 тысяч рублей В России желание приобрести интересный автомобиль обычно означает поиск чего-то крупного и полноприводного – не  Hummer H2, так Jeep Wrangler или хотя бы Dodge Nitro. Если дело и доходит до... 2109 5 0 24.11.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mazda 3 BM Элегантная, способная очаровать с первого взгляда, несколько шумная и не слишком быстрая, но комфортабельная и дарящая радость в каждом повороте…  Все это она, Mazda 3. А еще – довольно доро... 1216 2 0 24.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 152875 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 80264 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 50204 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings