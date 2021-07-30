Ещё один гибридный Bentley Flying Spur: у новой версии салон богаче

Седан с приставкой Odyssean к названию выпустят лимитированной серией, сколько именно автомобилей будет произведено, пока не сообщается.

Компания Bentley Motors, выпускающая автомобили класса люкс, входит в состав концерна Volkswagen. К 2030 году британский бренд намерен полностью переключиться на электромобили, а в ближайшие пять лет производитель планирует сделать все модели с ДВС подключаемыми гибридами. Ранее в линейке марки числился гибридный кроссовер Bentayga, а совсем недавно к нему присоединился седан Flying Spur Hybrid, теперь же Bentley представила новую версию «четырёхдверки» – Flying Spur Hybrid Odyssean.



На фото: Bentley Flying Spur Hybrid Odyssean

Седан с приставкой Odyssean к названию выпустят лимитированной серией, сколько именно автомобилей будет произведено, в компании пока не сообщают. Для спецверсии предлагается шесть цветов кузова, при этом заказать можно и любой другой из палитры, имеющейся у Bentley. Лимитированную «четырёхдверку» визуально можно отличить от «обычного» гибрида Flying Spur по иным элементам оформления на бамперах и нижней части кузова, накладкам на пороги, шильдику на задней стойке, окантовке фонарей и головной оптики, а также колёсным дискам диагональю 21 дюйм.



Основные же отличия Flying Spur Hybrid Odyssean от «обычного» гибрида – в интерьере. В оформлении салона использовали различный шпон, панели из твида, а также трёхцветную кожаную отделку (предоставляется несколько вариантов на выбор). Спецверсию отличает в том числе новая вышивка на креслах: она выполнена в виде рельефных ромбов, символизирующих алмазы. Для пола предусмотрели ковры с глубоким ворсом и окантовкой контрастного цвета.



В список базового оборудования новой версии «четырёхдверки» входят в том числе проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, функция ночного видения, вращающийся дисплей Bentley, технология подключения к различным удалённым сервисам, а также выдвижная носовая фигурка Flying B.



Силовая установка у седана с приставкой Odyssean к названию такая же, как и у недавно представленного Flying Spur Hybrid. Речь идёт о турбомоторе V6 объёмом 2,9 литра (416 л.с. и 550 Нм.), который работает в тандеме с электродвигателем (136 л.с. и 400 Нм), интегрированным в восьмиступенчатый «робот». Максимальная совокупная отдача этой системы равна 544 л.с., а крутящий момент – 750 Нм. С места до «сотни» седан разгоняется за 4,3 секунды.



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Ёмкость батареи гибрида равна 18 кВт*ч. Запаса хода Flying Spur Hybrid для движения в чисто электрическом режиме хватает на 40 км (расчёт вели по циклу WLTP). Как отметили в Bentley, примерно столько (48 км) в среднем проезжают на электротяге в день владельцы гибридных Bentley Bentayga.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у российских дилеров Bentley седан Flying Spur Hybrid появится в третьем квартале 2022 года, его цена пока не раскрыта. Стоит отметить, что гибридный кроссовер Bentayga на нашем рынке на сегодняшний день официально не представлен.

