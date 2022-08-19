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  • Ещё один купеобразный кроссовер: внешность Buick Envista раскрыли на официальных фото

Ещё один купеобразный кроссовер: внешность Buick Envista раскрыли на официальных фото

19.08.2022 103 0 1

Модель американского бренда, принадлежащего концерну GM, дебютирует в конце августа на автосалоне в Чэнду. Доберётся ли этот SUV до США, пока не ясно.

 

Одним из главных рынков для марки Buick является Китай: производство машин местного модельного ряда налажено на мощностях СП General Motors и SAIC. По итогам «ковидного» 2020-го продажи автомобилей Buick в Поднебесной выросли на 6,3%, тогда как в прошлом году показатель упал на 10,6%. В текущем году у бренда по-прежнему минус: за первое полугодие дилеры в КНР реализовали 285 137 экземпляров, что на 22,4% меньше, чем годом ранее.

На фото: Buick Envista GS

В начале текущего лета марка представила в КНР электрическое концептуальное кросс-купе Electra-X: в его основу легла платформа Ultium разработки GM. Тогда же стало известно, что серийный «зелёный» паркетник с дизайном по мотивам этого прототипа появится в местной гамме до конца 2022-го. Однако прежде компания собирается представить другой купеобразный SUV, его «начинка» предполагает традиционный ДВС. Чуть позже стало известно название паркетника – Envista. Тогда же его фотографии были внесены в базу китайского минпрома.

Кроссовер получил ряд элементов нового фирменного стиля, которые демонстрировал концепт Electra-X. Так, у Buick Envista крупная радиаторная решётка с горизонтальными тонкими хромированными полосами находится под углом, образ дополняют узкие дневные ходовые огни и похожим образом оформленные задние фонари. Кроме того, паркетник получил новую эмблему бренда.

На фото: Buick Envista

Теперь Buick показал внешность своего будущего купеобразного кроссовера на официальных снимках: причём на фото засветилась «оспортивленная» версия Envista GS, она отличается полностью чёрной радиаторной решёткой с сетчатым рисунком, такого же цвета корпусами боковых зеркал, а ещё 18-дюймовыми колёсными дисками иного дизайна.

Ранее стали известны габариты будущей новинки: его длина составляет 4638 мм, ширина – 1816 мм, а высота – 1565 мм. Расстояние между осями равно 2700 мм. Его ближайшим родственником, очевидно, станет кроссовер Chevrolet Seeker (марка Chevrolet тоже входит в состав GM), который был представлен в конце прошлого месяца. Производство этой модели пока налажено только в Китае, но не исключено что автомобиль доберётся и до США.

На фото: концепт Buick Electra-X
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На фото: концепт Buick Electra-X
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Официальных сведений о технике Buick Envista пока нет, хотя сертификационные данные уже обнародовали. Купеобразный кроссовер разделит «начинку» с Chevrolet Seeker, то есть под капотом у него окажется бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,5 литра, отдача которой равна 179 л.с. В пару этому двигателю предложат безальтернативный вариатор, а привод будет только передним. Если этот SUV всё же выйдет за пределы Поднебесной, у него, вероятно, будет иная техника. Дебют новинки пройдёт в конце августа на автосалоне в Чэнду.

На фото: салон концепта Buick Electra-X

Напомним, в ходе мероприятия Buick Brand Day-2022, которое прошло в Китае в начале июня, компания представила электрический концепт Wildcat (у бренда была товарная модель с таким названием, она выпускалась в период с 1963-го по 1970 год). Шоу-кар представляет собой купе с посадочной формулой 2+2, его основная задача – продемонстрировать будущее дизайна марки.

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