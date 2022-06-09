Купеобразный кроссовер Buick: сначала бензиновый брат Chevrolet, а не электрокар

Для нового паркетника заявлена та же полуторалитровая «турбочетверка», что и для засвеченной ранее модели Шеви.

На прошлой неделе Buick представил в Китае электрическое концептуальное кросс-купе Electra-X, в основу которого легла джиэмовская платформа Ultium. Во время презентации было объявлено о том, что серийный «зеленый» паркетник с дизайном по мотивам прототипа появится в местной гамме до конца текущего года. Но прежде свет увидит другой купеобразный SUV – с бензиновым мотором. Фото такого кросса внесли в базу минпрома КНР, судя по шильдику на корме, модель назвали Envista.

Buick Envista

Между тем некоторые «поднебесные» СМИ (а еще американские и европейские) пожурили Buick за «подлог»: мол, обещали электрокар, а на деле Electra-X превратилась в «традиционный» кроссовер. Этот вывод они сделали, сравнив облик бензинового паркетника и шоу-кара. Однако мы больше склоняемся к версии, что у Бьюика будет два разных «купе». Ну а что касается внешности, то марка изначально заявила о том, что Electra-X демонстрирует, в том числе, «новое поколение языка дизайна», и что многие стилистические приемы впоследствии будут применены на других серийных Бьюиках.



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Элементы того самого нового фирменного стиля – установленная под углом радиаторная решетка, узкие ходовые огни и задние фонари. Также Buick Envista получил новую эмблему марки. А еще у кроссовера будет «оспортивленная» версия GS с черным декором.



Buick Envista

Длина паркетника равна 4638 мм, высота – 1816 мм, высота – 1565 мм, колесная база – 2700 мм. Кстати, у засвеченного в апреле нового кроссовера Chevrolet Seeker (официально пока не представлен) аналогичное расстояние между осями – скорее всего, эти SUV являются родственниками (остальные габариты модели Шеви: 4537/1823/1564 мм).



Как и Seeker, «купе» Buick Envista предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (заводской индекс LP5), которая выдает 179 л.с. О коробках информации пока нет, как и о том, предусмотрен ли для братьев полный привод.

Электрический концепт Buick Electra-X 1 / 4 Электрический концепт Buick Electra-X 2 / 4 Электрический концепт Buick Electra-X 3 / 4 Электрический концепт Buick Electra-X 4 / 4

Для Китая новый паркетник будут производить локально, выпуск наладят на заводе СП GM и SAIC. На данный момент неизвестно, доберется ли Buick Envista до американского рынка.

