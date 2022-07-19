Новинки ×
  • Ещё один премиальный SUV: Porsche занимается разработкой нового кроссовера

Ещё один премиальный SUV: Porsche занимается разработкой нового кроссовера

19.07.2022 228 0 0

Производство новой модели немецкого бренда наладят на заводе в Лейпциге (Германия). Предполагается, что у спортивного кроссовера будет полностью электрическая «начинка».

 

Марка Porsche входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Продажи машин бренда на европейском рынке идут с переменным успехом. Согласно статистике Carsalesbase, в «ковидном» 2020 году старосветские дилеры реализовали 73 840 экземпляров, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом результат подрос на 1,5% до 74 973 машин бренда. В текущем году у Porsсhe пока «плюс»: за первую треть европейцы купили 27 730 единиц, что на 13,7% больше, чем в январе-апреле прошлого года.

На фото: Porsche Cayenne S Coupe

Линейку Porsche составляют спортивные купе, кабриолеты, седаны, хэтчбеки, универсалы и кроссоверы. Причём SUV премиального бренда продаются весьма неплохо, хотя их показатели и падают: так, Macan в прошлом году разошёлся по Европе тиражом в 15 757 экземпляров (на 6,6% меньше, чем годом ранее); а Cayenne купили 16 310 клиентов (на 11% меньше). И всё же, судя по прошлому году, на долю Макана приходится 21%, а у его старшего брата – 21,8%. Неудивительно, что в компании хотят и дальше развиваться в этом сегменте.

О том, что немецкий премиальный производитель занимается разработкой нового кроссовера, рассказал генеральный директор Porsche Оливер Блюм в ходе выступления в научно-исследовательском центре компании, который находится в Вайссахе. Он рассказал, что портфель бренда будет расширен за счёт «нового роскошного полностью электрического SUV».

Глава Порше пока что не рассказал никаких подробностей о будущей новинке, кроме того, что её производство будет налажено на заводе в Лейпциге (Германия), напомним, сейчас с этого конвейера сходят Macan и Panamera. Оливер Блюм также пояснил, что новая модель «расширит позиции [компании] в сегменте автомобилей класса люкс», по его словам, производитель ориентируется на сегменты с более высокой маржой. Ожидается, что модель представят в середине текущего десятилетия.

На фото: Porsche Macan S

Напомним, в 2023 году появится Macan следующего поколения, у него будет версия с полностью электрической начинкой. В компании полагают, что это поможет повысить спрос на кроссовер. Ещё в дальнейшем у Porsche появятся модели 718 с нулевым уровнем выбросов, а также анонсированный новый «зелёный» SUV. Такая линейка говорит о стремлении производителя добиться своей цели: в планах Порше добиться того, чтобы к 2030 году на электромобили приходилось свыше 80% от общих годовых продаж марки.

Не исключено, что новый SUV осенью 2021 года уже показывали дилерам. Как сообщали в Automotive News, тогда они описали прототип как «наполовину седан, наполовину кроссовер». Причём у него не было общих «фамильных» черт с Macan и Cayenne. Ранее сообщалось, что изначально будущая новинка выйдет на рынок с подключаемой гибридной установкой, а позже ожидается вариант с полностью электрической «начинкой». По предварительным данным, в основу анонсированного кроссовера ляжет платформа PPE, на которой будет базироваться и новый Macan EV.

Ранее мы публиковали рендер нового электрического Макана: изображением с нами поделились коллеги из motor.es. Предполагается, что на европейском рынке конкуренцию ему составит представленный в конце марта Maserati Grecale Folgore.

кроссовер авторынок новинки Porsche

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Уже не страшные коробки и уже страшные моторы: стоит ли покупать Audi Q5 I за 2 миллиона Если уж и покупать кроссовер за 2 миллиона, то премиального бренда – так считают многие, накопившие нужную сумму. В результате вместо Volkswagen Touareg покупают Mercedes-Benz M-class, вмес... 1185 3 2 19.07.2022
Статьи / Практика Великий уравнитель: для чего нужен регулятор давления топлива и как его проверить Мы уже привыкли к тому, что машины со временем становятся всё умнее и умнее. И если раньше непонятные «инжехтор с компухтером» вызывали опасения (карбюратор казался как-то надёжнее, а неболь... 1109 0 28 15.07.2022
Статьи / Тюнинг Хороший Марк на тысячу сил: тюнинг Toyota Mark II Многие почему-то считают, что топовые пилоты RDS ездят на спортивных купе – Nissan Silvia, Toyota Supra, Nissan Skyline и так далее, а седаны – выбор начинающих или экономных спортсменов.... 1185 1 27 14.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14329 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 9826 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 8089 1 2 24.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings