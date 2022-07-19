Ещё один премиальный SUV: Porsche занимается разработкой нового кроссовера

Марка Porsche входит в состав немецкого концерна Volkswagen. Продажи машин бренда на европейском рынке идут с переменным успехом. Согласно статистике Carsalesbase, в «ковидном» 2020 году старосветские дилеры реализовали 73 840 экземпляров, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. В 2021-ом результат подрос на 1,5% до 74 973 машин бренда. В текущем году у Porsсhe пока «плюс»: за первую треть европейцы купили 27 730 единиц, что на 13,7% больше, чем в январе-апреле прошлого года.



На фото: Porsche Cayenne S Coupe

Линейку Porsche составляют спортивные купе, кабриолеты, седаны, хэтчбеки, универсалы и кроссоверы. Причём SUV премиального бренда продаются весьма неплохо, хотя их показатели и падают: так, Macan в прошлом году разошёлся по Европе тиражом в 15 757 экземпляров (на 6,6% меньше, чем годом ранее); а Cayenne купили 16 310 клиентов (на 11% меньше). И всё же, судя по прошлому году, на долю Макана приходится 21%, а у его старшего брата – 21,8%. Неудивительно, что в компании хотят и дальше развиваться в этом сегменте.



О том, что немецкий премиальный производитель занимается разработкой нового кроссовера, рассказал генеральный директор Porsche Оливер Блюм в ходе выступления в научно-исследовательском центре компании, который находится в Вайссахе. Он рассказал, что портфель бренда будет расширен за счёт «нового роскошного полностью электрического SUV».

Глава Порше пока что не рассказал никаких подробностей о будущей новинке, кроме того, что её производство будет налажено на заводе в Лейпциге (Германия), напомним, сейчас с этого конвейера сходят Macan и Panamera. Оливер Блюм также пояснил, что новая модель «расширит позиции [компании] в сегменте автомобилей класса люкс», по его словам, производитель ориентируется на сегменты с более высокой маржой. Ожидается, что модель представят в середине текущего десятилетия.



На фото: Porsche Macan S

Напомним, в 2023 году появится Macan следующего поколения, у него будет версия с полностью электрической начинкой. В компании полагают, что это поможет повысить спрос на кроссовер. Ещё в дальнейшем у Porsche появятся модели 718 с нулевым уровнем выбросов, а также анонсированный новый «зелёный» SUV. Такая линейка говорит о стремлении производителя добиться своей цели: в планах Порше добиться того, чтобы к 2030 году на электромобили приходилось свыше 80% от общих годовых продаж марки.



Не исключено, что новый SUV осенью 2021 года уже показывали дилерам. Как сообщали в Automotive News, тогда они описали прототип как «наполовину седан, наполовину кроссовер». Причём у него не было общих «фамильных» черт с Macan и Cayenne. Ранее сообщалось, что изначально будущая новинка выйдет на рынок с подключаемой гибридной установкой, а позже ожидается вариант с полностью электрической «начинкой». По предварительным данным, в основу анонсированного кроссовера ляжет платформа PPE, на которой будет базироваться и новый Macan EV.

Ранее мы публиковали рендер нового электрического Макана: изображением с нами поделились коллеги из motor.es. Предполагается, что на европейском рынке конкуренцию ему составит представленный в конце марта Maserati Grecale Folgore.

