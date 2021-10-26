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Ещё один вариант Астры: первое изображение Opel Astra Country Tourer

26.10.2021 86 0 0

Предполагается, что серийная версия модели в этом варианте кузова появится на европейском рынке в 2023 году.

 

Ранее существовавшая группа PSA несколько лет назад приобрела у американского концерна Genaral Motors марку Opel и её британский аналог Vauxhall. Теперь оба бренда принадлежат образованному в начале этого года автогиганту Stellantis (это результат объединения Peugeot Citroen и Fiat Chrysler Automobiles). Opel Astra по-прежнему остаётся одной из наиболее популярных моделей бренда, её производство стартовало в 1991 году.

На фото: актуальный хэтчбек Opel Astra

Продажи автомобиля на старосветском рынке падают, по сути, с момента выхода «пятой» Astra (с индексом K) в 2015 году. По данным сайта Carsalesbase, в прошлом «ковидном» году клиенты купили 70 550 экземпляров, что на 48,4% меньше, чем годом ранее. В текущем году отрицательная динамика сохраняется: за первые восемь месяцев (более свежих данных пока нет) дилеры реализовали 40 953 экземпляра (на 5,5% меньше, чем за январь-август 2020-го). Не исключено, что поклонники модели ждали выхода на рынок нового поколения: продажи в Европе стартовали совсем недавно.

Пока что компания представила только хэтчбек Opel Astra нового поколения. В дальнейшем в линейке появится в том числе универсал, такая версия получит приставку к названию Sports Tourer. Не исключено, что такая «пятидверка» дебютирует до конца текущего года. Ранее мы публиковали первое изображение такой версии модели.

Однако на этом в Opel не остановятся. Как сообщает испанское издание motor.es, у Astra будет третий вариант модификации, его роль выполнит некая «кроссоверная» версия модели немецкой марки. Ранее этот проект носил рабочее имя «Opel Astra Cross», однако, от него, судя по данным источника, было решено отказаться. Новое наименование пока держится в секрете, по предварительным данным, паркетник назовут Astra Country Tourer.

На фото: салон актуального хэтчбека Opel Astra

Пока что информации о том, как именно будет выглядеть такая версия Астры, нет. Свой вариант экстерьера будущей новинки предложил дизайнер motor.es. Ожидается, что у такого автомобиля будет больше дорожный просвет (по сравнению с хэтчбеком), а также по периметру кузова появится обвес из неокрашенного пластика и расширенные колёсные арки.

Судя по рендеру, передняя часть Opel Astra Country Tourer окажется практически такой же как у хэтчбека. Иначе могут оформить лишь нижнюю часть бампера, который помимо чёрного пластика, вероятно, дополнят серебристой вставкой. В целом, дизайн «шестой» Astra создан в стиле Opel Vizor, его ранее использовали для Mokka второго поколения. У актуальной Astra светодиодная головная оптика, при этом фары образуют единое целое с радиаторной решёткой.

Рендер Opel Astra Country Tourer

Салон у паркетника Astra, вероятно, будет таким же, как у хэтчбека, он создан в соответствии с концепцией Opel Pure Panel (как и у кроссоверов Mokka и Grandland). На передней панели есть два 10-дюймовых экрана, которые объединены между собой: тот, который находится перед глазами водителя, выполняет роль виртуальной «приборки», а расположенный ближе к центру – тачскрина мультимедийной системы.

Можно предположить, что «начинка» у версии Astra Country Tourer тоже, вероятно, будет такой же, как у хэтчбека, то есть позаимствованной у «родственника» Peugeot 308. Напомним, в гамму входят бензиновая «турботройка» объёмом 1,2 литра мощностью 110 или 130 л.с., а также четырёхцилиндровый 130-сильный 1,5-литровый турбодизель. Все варианты идут в паре с шестиступенчатой «механикой», тогда как 8АКП предлагается лишь для 130-сильных двигателей. Ещё в линейке имеются подзаряжаемые гибриды. В основе установок лежат бензиновые «турбочетвёрки» PureTech объёмом 1,6 литра (150 или 180 л.с.). Они работают в тандеме с 110-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатый «автомат». Совокупная мощность системы в первом случае равна 180 л.с., во втором – 225 л.с.

По предварительным данным, компания Opel официально представит кросс-версию Astra в первом квартале 2023 года. В этом случае в продажу вариант с приставкой Country Tourer может поступить в конце весны – начале лета того же года.

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