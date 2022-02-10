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  • Ещё один «заряженный» пикап: Ford готовится к скорой премьере Ranger Raptor

Ещё один «заряженный» пикап: Ford готовится к скорой премьере Ranger Raptor

10.02.2022 26 0 0

Модель дебютирует 22 февраля 2022 года. Новинку пообещали европейскому рынку, а позже она, вероятно, появится в продаже и в Штатах (в отличие от предшественника).

 

Компания Ford представила «обычный» пикап Ranger нового поколения в конце ноября прошлого года. Проект был реализован в рамках партнёрства с немецким концерном Volkswagen («близнец» – VW Amarok следующей генерации – пока не представлен). Совсем скоро настанет черёд «заряженного» среднеразмерного грузовика: премьера нового поколения версии с прибавкой Raptor к названию состоится меньше, чем через две недели.

Напомним, в ходе смены генерации Ranger получил часть общих черт со «старшим братом» – Ford F-150. Пикапу схожим образом оформили головную оптику, которая получила такие же дневные ходовые огни C-образной формы. Ожидается, у «подогретого» варианта Raptor будут внешние отличия: пока что компания прячет детали дизайна под маскировкой: прототипы в камуфляже уже снялись для фирменных фото и видео.

На фото: прототип нового Ford Ranger Raptor в камуфляже

Предполагается, что у Раптора по сравнению со стандартным Ranger окажутся более массивными широкие передние и задние крылья, увеличенными – шины и дорожный просвет, кроме того, нижняя часть кузова получит иную защиту. Не исключено, что у «заряженной» версии пикапа будет другая радиаторная решётка, пересмотренные бамперы с противотуманными фарами и накладками.

Интерьер, вероятно, отличаться не будет. В этом случае в салоне нового Ford Ranger Raptor будет виртуальная «приборка», современная информационно-развлекательная система Sync 4 с сенсорным экраном диагональю 12 дюймов. Для управления «климатом» имеется отдельная панель с физическими кнопками. В списке «водительских помощников» числятся: функция распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система камер кругового обзора.

В компании отметили, что новый Ranger Raptor был разработан подразделением Ford Performance, версия предназначена «для любителей бездорожья». Официальной информации о его технике пока нет. Напомним, актуальный пикап Ford Ranger Raptor оснащается 2,0-литровым «битурбодизелем», отдача которого составляет 213 л.с. Предполагается, что новый пикап получит такую же «начинку», как и внедорожник Ford Bronco Raptor. В этом случае у него под капотом будет бензиновый 3,0-литровый «битурбомотор» V6, мощность которого составит примерно 400 л.с., а в комплект этому двигателю, вероятно, предложат десятиступенчатый «автомат».

Как мы сообщали ранее, базовым для стандартного Ranger нового поколения является 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбодизель EcoBlue (есть вариант с одним турбокомпрессором и битурбомотор). Также пикап получил 3,0-литровый V6 из гаммы «старшего» Ford F-150, а в качестве ещё одного варианта осталась бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (от предшественника).

«Обычный» среднеразмерный грузовик на некоторых рынках появится уже в середине 2022 года, а вот дилерам в Европе и США придётся подождать: новый пикап доберётся до них в 2023-ем. Сроки появления версии Raptor пока не называются, но, скорее всего, он окажется в продаже традиционно позже «просто» Ford Ranger.

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