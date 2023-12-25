Ещё не продающийся кроссовер Honda WR-V получил особую версию

В следующем месяце заработает посвященная тюнингу выставка Tokyo Auto Salon, и японские автопроизводители принялись анонсировать свои премьеры. Так, на стенде Honda одними из главных экспонатов станут концепт на базе кроссовера WR-V и «оспортивленная» версия седана Accord. Кстати, даже в стандартном обличье эти модели в Японии пока не продают: на родине марки обе машины стартуют лишь весной 2024 года. Ну и напомним, что под индексом WR-V японцам предложат индийский Honda Elevate, причем индийского же производства. Но вернемся к новинкам грядущего автосалона.

Honda WR-V Field Explorer Concept 1 / 3 Honda WR-V Field Explorer Concept 2 / 3 Honda WR-V Field Explorer Concept 3 / 3

Итак, концептуальный паркетник получил имя WR-V Field Explorer. Его фишки – оригинальная радиаторная решетка с надписью Honda вместо привычной эмблемы, дополнительные светильники спереди, выполненные в черном цвете колеса, корпуса наружных зеркал и накладки на дверях. Про технику Honda WR-V Field Explorer в релизе марки нет ни слова, но она наверняка перешла с обычного кросса: в Японии модели положены атмосферник 1.5 (118 л.с.) и вариатор, привод только передний.



О серийных перспективах шоу-кара компания тоже не рассказала. Не исключено, что в будущем у WR-V все же появится комплект «допов», вдохновленный концептом.

Honda Accord Sports Line

А вот Honda Accord Sports Line – это седан с аксессуарами, которые точно будут доступны для покупки. В комплект входят черные обвес, спойлер на крышке багажника и 19-дюймовые диски. Японцам четырехдверку нового поколения предложат исключительно в виде гибрида с установкой e:HEV, состоящей из атмосферника 2.0, который работает по циклу Аткинсона, и электромотора.

