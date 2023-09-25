Honda Accord для Японии: только гибрид с элементами салона от китайской версии

Accord одиннадцатого поколения выйдет на домашний рынок весной следующего года, тогда как в США и Китае он уже вовсю продаётся.

США и Китай сегодня главные рынки для Honda Accord, но динамика его продаж на этих рынках разнонаправленная. В США, где «одиннадцатый» Accord справил мировую премьеру в ноябре прошлого года, смена поколений пошла на пользу, продажи пошли вверх: с января по август реализовано 135 379 экземпляров этой модели, что на 36,3% больше, чем было продано за аналогичный период 2022 года. В Китае Accord наоборот сдаёт позиции: в янвре-августе 2023 года продано 109 731 шт. (-21,8%). Родственный седан Inspire, что выпускает в Китае совместное предприятие Dongfeng Honda, тоже теряет аудиторию: за первые восемь месяцев этого года он разошёлся тиражом 32 818 шт. (-21,8%).

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В родной Японии Accord давно стал нишевой моделью, его продажи здесь очень скромные (около 2000 шт. в год) и нестабильные: «десятый» Accord покинул японский рынок досрочно, осенью прошлого года, а «одиннадцатый» поступит в продажу только весной 2024-го, но на днях новая модель была анонсирована на японском потребительском сайте Honda.



Итак, в Японии новый Accord будет предлагаться только с гибридной силовой установкой e:HEV нового поколения, тогда в Китае у седанов Accord и Inspire есть также plug-in гибридные версии. Технические характеристики японского гибридного Аккорда пока не раскрыты — возможно, они такие же, как у американского, силовая установка которого состоит из работающего по циклу Аткинсона 2,0-литрового бензинового «атмосферника» и электромеханического вариатора, в который вживлены два электромотора. Максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 207 л.с. и 335 Нм, привод только передний.



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Салон у нового японского Аккорда — такой же, как у китайского, только, разумеется, праворульный: 10,2-дюймовый виртуальный щиток приборов дополнен 11,5-дюймовым проекционным экраном, мультимедийный экран имеет диагональ 12,3 дюйма. Под мультимедийным экраном находится мудрёный универсальный пульт с вращающейся шайбой и встроенным в неё экраном — через этот пульт задаются настройки микроклимата, аудиосистемы и салонного освещения. У американского Аккорда на том же месте установлен типовой блок климат-контроля с тремя вращающимися рукоятками.



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Цена нового японского Аккорда пока не объявлена, приём предварительных заказов должен начаться в декабре.

