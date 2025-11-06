Новинки ×
Ещё один аналог Volkswagen Jetta сменил поколение: представлен седан VW Lavida Pro

В Китае стартовал выпуск VW Lavida следующей генерации. Как и предыдущая модель, свежая четырехдверка будет доступна с двумя вариантами оформления передней части. Новинку предложат с атмосферником или турбомотором.

В Поднебесной у знакомого нам седана Volkswagen Jetta есть сразу две разновидности – удлиненный Sagitar и более компактная четырехдверка Lavida. За выпуск первого автомобиля отвечает совместное предприятие FAW Volkswagen, а вторую модель производит СП SAIC Volkswagen. Седан VW Sagitar уже перешел в следующее поколение, получив к названию приставку в виде буквы L: такая четырехдверка стартовала в КНР в сентябре. Теперь же пришла очередь и VW Lavida – модель новой генерации тоже встала на конвейер, в продажу она поступит 17 ноября. Причем седан от SAIC Volkswagen также обзавелся приставкой – свежая версия зовется Lavida Pro.

Внешность оформлена в актуальном для китайских Фольксвагенов стиле. Седан Lavida Pro имеет узкие диодные фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся полоской, выдвижные ручки дверей и монофонарь. Радиаторная решетка встроена непосредственно в бампер. При этом, как и у прежней модели, у четырехдверки нового поколения два варианта оформления передней части: можно будет выбрать Лавиду с горизонтальными серебристыми плашками или с решеткой в сетку.

В салоне все так же установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Но первый дисплей теперь лишен козырька, а второй стал больше (12,9 дюйма). Сама мультимедиа отныне шустрее. Отдельного блока управления «климатом» тут нет – все настройки встроены в центральный планшет. Нет и привычного селектора коробки, вместо него – подрулевой рычажок. В списке оборудования еще заявлено множество водительских ассистентов.

Седан Volkswagen Lavida Pro сохранил платформу MQB. Длина новинки равна 4720 мм, что на 42 мм больше по сравнению с предыдущей моделью. Колесная база – прежние 2688 мм.

Как и раньше, четырехдверка будет доступна с двумя моторами на выбор. Это атмосферник 1.5 MPI (110 л.с.) в сочетании с классическим шестиступенчатым автоматом и модернизированная турбочетверка 1.5 TSI (160 л.с.) семейства Evo II, которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Цены объявят в середине ноября. Прежняя Lavida сейчас стоит от 120 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн рублей по текущему курсу.

Volkswagen Lavida предыдущего поколения
Кстати, родственный седан VW Sagitar L от FAW Volkswagen недавно отправили на экспорт: в странах Ближнего Востока его продают под привычным нам именем Jetta. А вот о планах SAIC Volkswagen поставлять свою продукцию на внешние рынки информации пока нет.

