Ещё один бюджетный кроссовер Citroen C3 Aircross: мотор от Fiat и вариатор

Сегодня в гамме Citroen две модели с именем C3 Aircross: в Европе доступен субкомпакт на старой платформе PF1 (такой автомобиль продавали и в России), а весной компания представила трехрядный кросс на «тележке» CMP, который адресован развивающимся странам. Выпуск свежего SUV налажен в Индии и Бразилии. На индийский рынок кроссовер вышел в сентябре, а вот бразильская пятидверка только готовится к старту продаж: местное подразделение Stellantis порционно выдает подробности о модели, и сейчас раскрыты данные о технике.

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Если в плане дизайна южноамериканский Citroen C3 Aircross в целом повторил индийского брата, то начинка у паркетников разная. Бразильцам модель предложат с турботройкой 1.0 Turbo T200 от Fiat: этот двигатель производят локально, его ставят, например, на паркетники Fiat Pulse и Fiat Fastback (кстати, фиатовским двигателем оснащается еще один «француз» — хэтчбек Peugeot 208 аргентинской сборки).



Citroen C3 Aircross для Южной Америки

В Бразилии мотор традиционно для этой страны будет работать как на бензине, так и на этаноле. В первом случае отдача составит 125 л.с., во втором – 130 л.с., максимальный крутящий момент – 200 Нм. Коробка одна – вариатор. В Индии же, напомним, C3 Aircross имеет бензиновую турботройку 1.2 семейства PureTech, которая выдает 110 л.с. и 190 Нм и сочетается исключительно с шестиступенчатой механикой. Привод у кроссовера Citroen в любом случае только передний.



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Габариты машин для Индии и Бразилии совпадают. Длина – 4,32 метра, колесная база – 2,67 метра. Паспортный дорожный просвет – 200 мм. Как и индийский паркетник, бразильский будет доступен с пяти- или семиместным салоном. Южноамериканскому кроссоверу еще обещаны 17-дюймовые колеса, климатическая установка (у трехрядных машин на потолке есть блок с отдельными дефлекторами), цифровая приборка (7 дюймов) и мультимедиа-система с 10-дюймовым планшетом.



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Полноценную презентацию нового Citroen C3 Aircross в Бразилии ждут в ноябре. Как несложно догадаться, машины местного производства также будут поставлять в другие страны региона, тогда как паркетники индийской сборки позже отправят в Юго-Восточную Азию.



Между тем европейский C3 Aircross тоже скоро перейдет в следующее поколение, но это будет совсем другая модель.