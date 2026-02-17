Ещё один обновлённый Nissan X-Trail: без спецверсий, зато моторная гамма – шире

Рестайлинговый кроссовер Nissan стал доступен к покупке в Австралии. Модели слегка подправили внешность, еще был пересмотрен список оборудования. Технику реформы не затронули. При этом в отличие от Японии, где SUV бывает только в виде гибрида e-Power, австралийцы также могут выбрать «традиционный» кросс.

Американский Nissan Rogue пережил полноценный рестайлинг еще в 2023 году. Однако его родной брат с глобальным именем X-Trail сменил поколение позже, так что и плановой модернизации его подвергли позже. Дебютным рынком для обновленного Nissan X-Trail стала Япония, там он стал доступен к покупке в сентябре прошлого года. А в ноябре такой кроссовер анонсировали в Австралии. Теперь же на Зеленом континенте дан старт продажам.

Nissan X-Trail обрел новые бамперы. Другой стала и радиаторная решетка – она лишилась массивной хромированной V-образной вставки. Еще модернизировали оптику, появились колеса нового дизайна (18- или 19-дюймовые). Наконец, была расширена палитра цветов кузова.

Кстати, в Японии у рестайлингового кроссовера есть сразу несколько особых вариантов, включая «оспортивленный» Autech, «горячий» Nismo и «внедорожный» Rock Creek. У австралийского же обновленного Nissan X-Trail пока нет ни одной спецверсии, хотя для дореформенного SUV предусмотрено «приключенческое» исполнение N-Trek. Зато в отличие от японского рынка, где модель бывает исключительно в виде гибрида с фирменной системой e-Power, в Австралии еще можно купить «традиционный» SUV. Фишка чисто бензинового Nissan X-Trail – блестящие полоски на решетке, как у Nissan Rogue, тогда как у гибрида решетка полностью черная.

В салоне – иные материалы отделки. В Австралии Nissan X-Trail отныне уже в базе имеет мультимедиа-систему с экраном диагональю 12,3 дюйма (самому дешевому дорестайлинговому кроссоверу положен 8-дюймовый планшет). Список оборудования начальной комплектации еще пополнили датчик дождя и беспроводная зарядка для смартфона. Как и прежде, в арсенале базового X-Trail также значатся интегрированный в приборку 7-дюймовый дисплей (сами приборы – аналоговые), система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, обычный кондиционер, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Начиная со второй по старшинству комплектации появляются двухзонный климат-контроль, электрорегулировки и подогрев передних сидений (электропривода раньше не было) и улучшенная система кругового обзора (теперь есть функция «прозрачный капот»). Богатые версии – это еще панорамная крыша, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, проекционный дисплей.

Техника у австралийского Nissan X-Trail прежняя. «Традиционный» кроссовер оснащен бензиновым атмосферником 2.5 мощностью 184 л.с. и вариатором, привод передний или полный. Гибрид Nissan X-Trail e-Power в Австралии по умолчанию имеет полный привод e-4orce. Система включает трехцилиндровый турбомотор 1.5 VC-Turbo (144 л.с.) с изменяемой степенью сжатия, который не связан с колесами и работает только как генератор, и два электродвигателя (мощность переднего – 204 л.с., заднего – 136 л.с.).

Обновленный Nissan X-Trail без учета доставки обойдется в 38 140 – 58 215 местных долларов, что эквивалентно примерно 2,07 млн – 3,2 млн рублей по текущему курсу.