Euro NCAP не рекомендует покупать MG 3 после проведённых краш-тестов

Продающийся в Европе субкомпактный хэтчбек MG 3 китайского производства формально заработал 4 звезды итогового рейтинга после всех проведённых испытаний, однако во время фронтального удара, имитирующего выезд на встречную полосу, случилось то, чего прежде в практике Euro NCAP никогда не было — кресло водителя сорвалось с креплений.

Euro NCAP проводит свои независимые испытания на безопасность с 1997 года, последний раз программа тестов была серьёзно обновлена в 2020 году, с тех пор большинство автопроизводителей к ней адаптировались, провальных результатов именно в Европе не было давно, в отличие от отчётов австралийских коллег из ANCAP, программа испытаний которых идентична Euro NCAP, но из-за специфики рынка иногда даёт удивительные (жуткие) результаты. Например, в 2023 году австралийцы разбили китайский седан MG 5, тогда он не получил ни одной звезды, после чего концерн SAIC доработал машину и отправил её на повторные испытания, где она сумела заработать только три звезды — посредственный результат, но хотя бы ненулевой.

В прошлом году австралийцы также били хэтчбек MG 3, он заработал три звезды, затем SAIC улучшил оснащение этой модели в части безопасности: была добавлена центральная подушка между передними сиденьями и камера наблюдения за водителям, доработана система автоматического аварийного торможения.

Доукомплектованный MG 3 испытывала уже организация Euro NCAP, по результатам её испытаний китайский хэтчбек заработал четыре звезды, но с важной оговоркой: во время фронтального краш-теста, имитирующего выезд на встречную полосу, кресло водителя выскочило из правого фиксатора регулирующего механизма, после чего его повело в бок, голова манекена пробила подушку безопасности и ударилась о руль (к счастью, несильно), а правое колено вступило в жёсткий контакт с передней панелью — красная, наивысшая степень опасности.

При фронтальном ударе о стену сиденье водителя не вылетело из креплений, зато нагрузки на шею заднего пассажира оказались критическими и представляют смертельный риск (красный цвет).

Напомним, что при фронтально ударе, имитирующем выезд на встречную полосу, испытуемый автомобиль на скорости 50 км/ч врезается в движущуюся навстречу с той же скоростью (50 км/ч) тележку с установленным на неё деформируемым барьером. Масса тележки с барьером — 1400 кг, удар происходит не лоб в лоб, а с 50-процентным смещением, которое создало разную нагрузку на левый и правый фиксаторы кресла водителя MG 3, правый фиксатор не выдержал.

Представители MG попытались спихнуть вину за поехавшее кресло на Euro NCAP — мол, вы просто неправильно отрегулировали сиденье водителя перед краш-тестом, но в Euro NCAP отвергли эти обвинения, заявив, что фиксация кресел тщательно проверяется перед каждым испытанием. В итоге MG пообещала ещё раз доработать конструкцию своего хэтчбека, а именно усилить механизм фиксации передних сидений, ну а Euro NCAP пока рекомендует всем, кто присматривается к MG 3, сделать выбор в пользу других, более безопасных моделей.

Почему же тогда итоговый результат — вполне достойные 4 звезды? А дело в том, что текущая методика начисления баллов и звёзд Euro NCAP вообще не учитывает такой фактор, как срыв кресла с крепления — этого просто раньше никогда не было! Euro NCAP обещает в ближайшее время внести изменения в методику своих испытаний и учесть в ней возможность возникновения такого казуса, как вылет кресла из креплений — он, конечно, будет негативно влиять на итоговый рейтинг.