Новички австралийского рынка MG 5 и Mahindra Scorpio в краш-тестах ANCAP: полный провал

Китайский седан MG 5 и индийский внедорожник Mahindra Scorpio оказались не готовы к современной австралийской программе испытаний новых автомобилей на безопасность, которая идентична программе Euro NCAP . Звёзд по итогам проверки обе модели не заслужили.

В этом году NCAP-организации по всему миру разбили мало машин, сессии Euro NCAP, в которых участвовали в том числе китайские модели, сенсаций не принесли, все итоговые оценки были отличными (5 звёзд) либо хорошими (4 звезды), а вот австралийский комитет ANCAP под конец года удивил шокирующими результатами краш-тестов MG 5 и Mahindra Scorpio. Обе модели вышли на австралийский рынок минувшим летом, при этом MG 5 актуального второго поколения производится в Китае с 2020 года, а Mahindra Scorpio второго поколения дебютировал в Индии лишь в прошлом году, причём у себя на родине он известен как Scorpio-N, так как внедорожник первого поколения по-прежнему в строю, он теперь называется Scorpio Classic.

Любопытно, что и MG (британская марка, напомним, принадлежит китайскому автоконцерну SAIC), и Mahindra отказались добровольно предоставить организации ANCAP машины на тест, а потому ей пришлось приобретать их за своих деньги, причём по нескольку экземпляров, потому что программа тестов обширная.

Предлагаемый в Австралии MG 5 имеет в стандартном оснащении шесть подушек безопасности, но ремни не снабжены преднатяжителями. Также в стандартном оснащении есть AEB (система автоматического аварийного торможения), но она распознаёт только автомобили, в связи с чем большинство тестов на активную безопасность китайский седан провалил и получил за них низкую, неудовлетворительную оценку — 13% из 100 возможных.



С пассивной безопасностью у MG 5 беда: при фронтальном ударе, имитирующем выезд на встречную полосу, датчики манекена-водителя зафиксировали смертельно опасный красный уровень нагрузок на грудной клетке и правой голени. При фронтальном ударе о стену смертельная опасность грозит пассажиру на заднем сиденье — красный уровень нагрузок на груди и тазобедренном суставе. Защита детей — откровенно слабая: зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок на головах и шеях манекенов, имитирующих пассажиров 6- и 10-летнего возраста. Подголовники передних сидений не защищают шеи от хлыстовых травм — красный уровень опасности. Защита пешеходов — слабая: при контакте с передком MG 5 они, скорее всего, получат тяжёлые травмы. Хорошо китайский седан справился только с боковыми ударами, но этого недостаточно для хорошей итоговой оценки, так что вышло 0 звёзд (ссылка на протокол).



Mahindra Scorpio-N в прошлом году удачно выступил в краш-тестах Global NCAP и заработал 5 звёзд, но программа испытаний Global NCAP устаревшая и сокращённая по сравнению с программой ANCAP. На австралийском рынке рамный индийский внедорожник имеет в стандартном оснащении шесть подушек безопасности, но AEB не предлагается даже в виде опции, а потому за активную безопасность Scorpio-N получил 0%.



Пассивная безопасность у Mahindra Scorpio-N получше, чем у MG 5: с краш-тестом имитирующим выезд на встречную полосу, внедорожник справился хорошо, опасных нагрузок манекены не зафиксировали, но при фронтальном ударе о стену грудная клетка манекена-водителя зафиксировала высокий коричневый уровень нагрузок, грудная клетка и голова пассажира на заднем сиденье — смертельно опасный красный уровень нагрузок. Подголовники передних сидений в Scorpio-N такие же плохие, как и в MG 5, — неуд. Передок внедорожника травмирует пешеходов. Общая оценка по итогам испытаний — 0 звёзд (ссылка на протокол).



Представительство MG в ответ на запросы австралийских СМИ прокомментировать результаты испытаний ANCAP заявило, что в следующем году MG 5 в Австралии получит пакет обновления безопасности, который должен улучшить рейтинг модели. Представительство Mahindra отделалось более общими фразами — мол, будем совершенствовать нашу продукцию по мере сил и возможностей.

