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  • Провальный MG 5 в повторных краш-тестах ANCAP натянули на три звезды (было ноль)

Провальный MG 5 в повторных краш-тестах ANCAP натянули на три звезды (было ноль)

03.06.2025 69 0 0

Британская марка MG, принадлежащая китайскому государственному автоконцерну SAIC, доработала компактный седан MG 5 для австралийского рынка, а именно повысила уровень его активной и пассивной безопасности, чтобы он мог улучшить свой рейтинг на испытаниях ANCAP.

Компактный седан MG 5 второго поколения, о котором идёт речь в этой заметке, выпускается с 2020 года, его не следует путать с другим глобальным MG 5, который представляет собой перелицованный Roewe i5 (бренд Roewe тоже принадлежит SAIC). Так сложилось, что в России из-за наличия двух никак не связанных друг с другом импортёров MG официально продаются оба варианта MG 5, а вот в Австралии представлен только настоящий MG 5 второго поколения (настоящий в том смысле, что он был изначально сделан для марки MG). В прошлом году в Китае MG 5 второго поколения пережил рестайлинг, но к нам и в Австралию SAIC продолжает гнать дорестайлинговые седаны.

MG 5 для австралийского рынка
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MG 5 для австралийского рынка
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MG 5 для австралийского рынка
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На австралийский рынок MG 5 вышел в 2023 году и в том же году попал на независимую проверку безопасности организации ANCAP, программа испытаний которой идентична актуальной программе Euro NCAP. Из-за слабого кузова и скудного оснащения MG 5 в результате проверки ANCAP получил ноль звёзд итогового рейтинга, после чего местное представительство MG пообещало доработать автомобиль. Сказано — сделано: недавно доработанный MG 5 прошёл повторную проверку в ANCAP, причём на этот раз производитель сотрудничал с испытателями, благодаря чему в ряде дисциплин получил несколько дополнительных баллов, а итоговый рейтинг вырос до трёх звёзд — посредственно, но хотя бы не ужасно.

Список доработок такой: усиленная силовая структура кузова, ремни безопасности всех кресел во всех комплектациях получили преднатяжители и ограничители усилия, на всех креслах установлены индикаторы непристёгнутого ремня, расширен функционал системы автоматического аварийного торможения (она теперь распознаёт не только автомобили, но и пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов), добавлена система удержания в полосе (работает она, к слову, неважно). Между тем в оснащении по-прежнему нет системы мониторинга слепых зон, системы распознавания дорожных знаков и центральной подушки безопасности между передними креслами.

Повторные краш-тесты не выявили в MG 5 смертельно опасный красный уровень нагрузок на манекенов, как было в предыдущей сессии. Максимальный уровень нагрузок для взрослых теперь — пограничный оранжевый, для детей — высокий коричный, что, по правде говоря, плохо, но лучше, чем было. Общий уровень защиты взрослых вырос с 37% до 62%, детей — с 58% до 68%, пешеходов — с 42% до 65%. Наибольший прирост дала оценка за оснащение системами активной безопасности — было 13%, стало 59%. Обновлённый общий рейтинг в три звезды распространяется на машины, выпущенные с ноября 2024 года и продающиеся в Австралии с июня 2025 года.

В Австралии MG 5 стоит от 24 990 австралийский долларов (1,28 млн рублей в переводе по текущему курсу), в России — от 1,89 млн рублей, причём неизвестно, с каким оснащением, так как файл со спецификацией на сайте импортёра ООО «Эмджи Мотор Рус» на момент выхода нашей публикации не был доступен для загрузки.

седан Китай Австралия краш-тест MG MG 5

 

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