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  • Европейские автозаводы уходят на простой из-за кризиса в Красном море

Европейские автозаводы уходят на простой из-за кризиса в Красном море

16.01.2024 116 0 0

В нынешнем десятилетии мировой автопром уже пережил два крупных логистических кризиса: первый был спровоцирован пандемией COVID-19, второй — начавшимися в 2022 году украинскими событиями. Теперь новая напасть: атаки йеменских хуситов на торговые корабли в Красном море, через которое проходит самый короткий морской путь из Азии в Европу.

Подоплёку конфликта в Красном море мы здесь подробно разбирать не будем, так как это не наш профиль, а если вкратце, то движение йеменских хуситов, поддерживающее палестинцев в вооружённом конфликте с Израилем, начало атаковать идущие через Красное море суда. Формальным поводом для атаки является связь судна с США или Израилем, но на практике нападениям подвергаются любые корабли, что привело к параличу грузоперевозок через Красное море и Суэцкий канал, связывающий Красное море со Средиземным, — через него идёт основной поток продукции и комплектующих из Азии в Европу. Альтернативный морской путь — это гигантский крюк вокруг Африки через мыс Доброй Надежды. Частично решают проблему дорогостоящие авиаперевозки. Налаженного сухопутного маршрута на данный момент нет.

Чем и когда разрешится вооружённый конфликт в Красном море, резко обострившийся на прошлой неделе, пока неизвестно, а логистические цепочки уже пострадали. Из-за дефицита комплектующих азиатского происхождения о вынужденных остановках начали объявлять европейские автозаводы. Первой такое объявление ещё на прошлой неделе сделала компания Tesla: её Гигафабрика в пригороде Берлина (Германия) уйдёт на простой с 29 января по 11 февраля. На этой неделе из-за нехватки комплектующих частично остановлены завод Volvo Cars в бельгийском Генте и завод Suzuki в венгерском Эстергоме.

Другие автопроизводители дефицита комплектующих азиатского происхождения пока не испытывают, но уже перенаправляют торговые суда вокруг Африки, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем.

Добавим, что после глобального дефицита микрочипов, порождённого пандемией COVID-19, западные автомобильные компании всерьёз озаботились проблемой зависимости от азиатских комплектующих и теперь развивают собственное производство микроэлектроники, но до полного импортозамещения им пока далеко. Развивать собственное производство аккумуляторов для электромобилей европейские компании начали ещё до пандемии, но и здесь пока не сильно преуспели — инвестиционные программы рассчитаны на долгие годы, так что зависимость от азиатских поставок пока остаётся очень сильной.

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