15.12.2025 137 0 0
Евросоюз вводит норматив по использованию переработанного пластика в автомобилях

Предполагается, что через десять лет все новые автомобили, продаваемые на территории ЕС, буду содержать в себе не менее 25% переработанного пластика. Этим решением не довольны потребители (они считают, что машины станут дороже) и независимые организации по охране окружающей среды (они считают, что ЕС регулирует не то, что нужно).

Автомобильная промышленность является одним из главным потребителей пластика, в каждом новом автомобиле можно обнаружить сотни, если не тысячи различных пластиковых компонентов. Власти ЕС хотят, чтобы отслужившие свой срок пластиковые детали не выкидывались, а отправлялись в переработку — это одна из многих мер по созданию так называемой экономики замкнутого цикла, при которой потребление нового сырья сводится к минимуму, а потребление вторсырья — к максимуму.

Наши постоянные читатели знают, что многие автопроизводители и так широко используют вторсырьё, свежий пример — обновлённый Opel Astra. Однако даже когда нам говорят, что 100% деталей отделки салона изготовлены из материалов вторичной переработки, это означает лишь присутствие в каждой детали определенного количества вторсырья. В случае с тканями долю вторсырья можно довести почти до 100%, в случае с пластиками это сложне, но можно, особенно если речь идёт о декоративных материалах, которым не нужна большая механическая прочность.

Свежая директива Евроомиссии (пока предварительная, но согласованная среди всех законодательных структур ЕС) предполагает, что в новых автомобилях должно быть не менее 25% переработанного пластика, на достижение этого показателя отводится десять лет, то есть автопроизводителям нужно успеть к 2036 году. Учёту подлежат не только детали салона, но и вообще весь пластик, используемый в конструкции автомобиля, поэтому 25% — это немало.

Переработанный пластик на данный момент существенно дороже нового, поэтому потребители уже забили тревогу — мол, эта директива приведёт к очередному подорожанию новых автомобилей, которые и так за последние годы стали для многих европейцев недоступными из-за «бешеных цен».

Вдобавок норматив по использованию переработанного пластика идёт в связке с требованием к упрощению разборки автомобиля: необходимо обеспечить лёгкий демонтаж пластиковых деталей как во время эксплуатации, так и во время утилизации автомобиля. Проще говоря, нужно повысить ремонтопригодность. С одной стороны, это хорошо — любую неисправную деталь можно будет легко заменить, с другой стороны, такое требование ограничит использование высокоинтегрированных конструкций, что тоже приведёт к повышению технологической себестоимости автомобиля.

Недовольны новой директивой ЕС независимые организации по охране окружающей среды — например, EEB (European Environmental Bureau) и DUH (Deutsche Umwelthilfe): они считают, что приоритет нужно отдавать не переработке отслуживших свой срок автомобилей, а увеличению жизненного цикла выпускаемых машин — мол, хватит выпускать одноразовые поделки и расходовать на них ценные ресурсы, пусть машины бегают по 20 лет и более благодаря качественному ремонту и апгрейду ключевых комплектующих. Полагаем, большинство потребителей горячо поддержат эту инициативу.

EEB и DUH также настаивают на ограничениях размеров и массы новых автомобилей, чтобы снизить количество потребляемых при их производстве и эксплуатации ресурсов. Эта инициатива многим автолюбителям тоже может показаться здравой, но она прямо противоречит букету других требований ЕС в области экологичности и безопасности — во многом из-за этих требований новые автомобили с каждым годом становятся больше, тяжелее и дороже.

