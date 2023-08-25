Exeed анонсировал гибрид для РФ: возможно, это будет кроссовер LX

Как пояснили в российском офисе, электрифицированный вариант «начинки» появится у одной из текущих моделей китайского бренда.

Бренд Exeed, появившийся в 2017 году, принадлежит китайской компании Chery. Одним из экспортных рынков марки является РФ: местная линейка на сегодняшний день насчитывает четыре модели – компактный паркетник LX, среднеразмерный TLX, полноразмерный кроссовер VX, а также кросс-купе RX. Теперь в российском офисе анонсировали появление гибрида: известно, что автомобиль с электрифицированной «начинкой» появится в начале следующего года.

На фото: актуальный кроссовер Exeed LX (версия для РФ)

В местном подразделении Exeed рассказали о том, что «технологическое обновление коснётся одной из текущих моделей бренда», правда, какой именно, не уточнили. На сегодняшний день в Китае продаётся только один гибрид марки – такая модификация есть у Exeed LX, хотя вполне возможно, что гамму расширят.



Напомним, на домашнем рынке кроссовер Exeed LX пережил полноценный рестайлинг в конце октября прошлого года (стоит отметить, что в РФ поставляются машины образца 2021 года). В Китае паркетник доступен с бензиновыми двигателями, а также с подзаряжаемой гибридной установкой, в основе которой лежит бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка TCI мощностью 156 л.с. (максимальный крутящий момент – 230 Нм).



Бензиновый двигатель работает в тандеме со 170-сильным электромотором (315 Нм), а совокупная мощность установки составляет 326 л.с. и 545 Нм. Ещё в состав этой системы входит тяговая батарея ёмкостью 19,3 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке при движении только на электротяге составляет 80 км (расчёт вели по циклу WLTC). В пару предлагается коробка передач DHT разработки Chery. На разгон с места до «сотни» гибридному Exeed LX требуется семь секунд, а его максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч.



На фото: салон актуального кроссовера Exeed LX (версия для РФ)

На российском рынке компактный кроссовер LX доступен с передним и полным приводом. В первом случае под капотом находится 1,5-литровый турбомотор SQRE4T15C, в местной спецификации его отдача равна 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм. Этот двигатель работает в паре с бесступенчатым автоматом.



Полноприводный SUV (Kolesa.ru уже провёл тест-драйв такого Exeed LX) в РФ оснащается бензиновой турбочетвёркой SQRF4J16 (этот же двигатель числится в линейке среднеразмерного кроссовера TXL). Объём мотора составляет 1,6 литра, мощность – 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 275 Нм. Он идёт в комплекте с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Оба двигателя в РФ «питаются» Аи-92.

Общий вид силового агрегата спереди (бензиновый двигатель и КПП) 1 / 2 Общий вид силового агрегата сзади (бензиновый двигатель и КПП + силовое подключение проводов) 2 / 2

Как отметили в местном офисе компании, по плану, «гибридная серия автомобилей» будет представлена на российском рынке в первом квартале 2024 года. Не исключено, что такая установка появится у нескольких родственных моделей Exeed.



Недавно стало известно о том, что Exeed привезёт в Россию большой седан Exlantix E03. Ожидается, что полностью электрическая новинка появится в начале следующего года. На родине марки у этой модели будет несколько версий: заднеприводные мощностью 252 и 313 л.с., а также полноприводный вариант, совокупная отдача системы которого равна 480 л.с.