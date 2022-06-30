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Exeed VX получил награду за «Самый экологически чистый салон»

30.06.2022 172 0 0

В этом году на ежегодной церемонии вручения наград China Automotive Grand Ceremony EXEED VX получил награду «Самый здоровый салон» года, тем самым установив новый стандарт качества в отрасли!

 

Партнёрский материал

China Automotive Grand Ceremony является самым важным и влиятельным ежегодным событием в автоиндустрии Китая. Профессиональная оценка проводится представителями пяти крупнейших промышленных учреждений Китая: центра автомобильных технологий и исследований (CATARC), ассоциации производителей автомобилей (CAAM), общества автомобильных инженеров (China SAE), ассоциации автомобильных дилеров (CADA) и автомобильного департамента совета по содействию международной торговле (CCPIT Auto). В процессе оценки изучались такие показатели, как усовершенствованная система помощи водителю ADAS, Интернет транспортных средств IoV, качество воздуха в салоне (концентрация вредных газов, запахи), внутренний шум и электромагнитное излучение.

Мощный технический потенциал и множество интеллектуальных систем позволили EXEED VX обойти 30 конкурентов и заслуженно получить награду.

EXEED VX, полноразмерный флагманский внедорожник, имеет общую длину 5 м, удлиненную колесную базу 2,9 м и гибкую 7-местную конфигурацию «2 + 3 + 2», чтобы легко удовлетворить потребность пользователя в комфортном и расслабляющем пространстве. Для элегантной отделки салона выбраны экологически чистые материалы, а отделка сидений кожей подчеркивает роскошь интерьера. Передние сиденья оснащены функциями обогрева и вентиляции в одно касание, а в качестве стандартного оборудования для обеспечения комфорта предусмотрены звуконепроницаемые и солнцезащитные стекла.

Для поддержания чистоты воздуха и обеспечения здорового дыхания для водителя и пассажиров в системе кондиционирования воздуха EXEED VX используются антимикробные фильтры CN95 с превосходной фильтрующей способностью, которые останавливают и активно удаляют вирусы и другие патогены, одновременно обеспечивая подачу чистого свежего воздуха в салон. А дистанционно активируемая система самоочистки салона может эффективно удалять микробы, пыль и запахи, чтобы подготовить автомобиль к поездке.

Кроме того, EXEED VX предлагает дополнительную защиту с помощью интеллектуальной системы очистки и ионизации воздуха, которая динамически контролирует качество воздуха внутри и снаружи, обнаруживает вредные запахи, своевременно и автоматически регулирует воздух в салоне.

Еще одной особенностью EXEED VX, заслуживающей особого упоминания, является система активной и пассивной безопасности, которая всего за год с момента запуска в Китае получила сертификат «C-NCAP 5 звезд» и вошла в список «10 лучших кузовов автомобилей CATARC 2021». Также эта система прошла первые в Китае краш-тесты на относительной скорости 128 км/ч (открытые для публики), получив максимальные оценки за защиту пассажиров и продемонстрировав непревзойденную прочность.

Полученные награды и признание на рынке подтверждают приверженность бренда заботе о безопасности водителя и пассажиров и делают EXEED ведущим китайским производителем автомобилей премиум-класса.

кроссовер Китай

 

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