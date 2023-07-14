Exlantiх: ждем до конца года в России

Господин Цинь Чао отметил тенденцию к электрификации в России, подчеркнув значительное увеличение объема рынка электромобилей. В этой связи принято решение представить на нашем рынке линейку премиальных электрокаров. «Мы более чем уверены, что Exlantiх уверенно займет лидирующие позиции на рынке электромобилей класса люкс», — сказал он. В этом китайскому бренду должны помочь электрификации рынка роскоши, проверенные технологические возможности бренда и успешный опыт компании в обслуживании клиентов премиального сегмента.

Среди ключевых преимуществ Exlantiх акцент сделан на дальности хода на одном заряде в более чем 700 км, сверхбыстрой пятиминутной зарядке, позволяющей проехать 150 км, и самому низкому энергопотреблению в своем классе, которое составляет около 12 кВт/ч на 100 км пути.

На российском рынке Exlantiх будет представлен в самом конце 2023 или начале 2024 года. Мы уже писали о потенциальном пришествии модели E0Y в нашу страну, однако первым автомобилем станет седан Е03, который дебютировал на Шанхайском автосалоне нынешнего года.

Четырехдверный автомобиль с минималистичным дизайном разгоняется до 100 км /ч всего за 3 секунды, что гарантирует абсолютно новый опыт вождения. Интерьер машины вдохновлен современными дизайнерскими трендами: гибкое пространство сочетает технологичность оснащения и уют обстановки. В салоне — сиденья с аэрокосмической технологией нулевой гравитацией, это обеспечивает оптимальное положение тела и снимает напряжение с мышц.

В ближайшем будущем Exeed планирует выпустить полный спектр транспортных средств на электротяге. С новой линейкой электрических продуктов Exlantiх все больше клиентов смогут пользоваться преимуществами электромобилей на мировых рынках.