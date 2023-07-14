Электромобиль ×

Exlantiх: ждем до конца года в России

14.07.2023 70 0 0

Генеральный директор Exeed Цинь Чао провел брифинг, на котором рассказал о ближайшей перспективе электрической линейки Exlantiх в России.

Господин Цинь Чао отметил тенденцию к электрификации в России, подчеркнув значительное увеличение объема рынка электромобилей. В этой связи принято решение представить на нашем рынке линейку премиальных электрокаров. «Мы более чем уверены, что Exlantiх уверенно займет лидирующие позиции на рынке электромобилей класса люкс», — сказал он. В этом  китайскому бренду должны помочь электрификации рынка роскоши, проверенные технологические возможности бренда и успешный опыт компании в обслуживании клиентов премиального сегмента.

Среди ключевых преимуществ Exlantiх акцент сделан на дальности хода на одном заряде в более чем 700 км, сверхбыстрой пятиминутной зарядке, позволяющей проехать 150 км, и самому низкому энергопотреблению в своем классе, которое составляет около 12 кВт/ч на 100 км пути. 

На российском рынке Exlantiх будет представлен в самом конце 2023 или начале 2024 года. Мы уже писали о потенциальном пришествии модели E0Y в нашу страну, однако первым автомобилем станет седан Е03, который дебютировал на Шанхайском автосалоне нынешнего года. 

Четырехдверный автомобиль с минималистичным дизайном разгоняется до  100 км /ч всего за 3 секунды, что гарантирует абсолютно новый опыт вождения. Интерьер машины вдохновлен современными дизайнерскими трендами: гибкое пространство сочетает технологичность оснащения и уют обстановки. В салоне — сиденья с аэрокосмической технологией нулевой гравитацией, это обеспечивает оптимальное положение тела и снимает напряжение с мышц.

В ближайшем будущем Exeed планирует выпустить полный спектр транспортных средств на электротяге. С новой линейкой электрических продуктов Exlantiх все больше клиентов смогут пользоваться преимуществами электромобилей на мировых рынках.

седан Китай электромобиль Exeed

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Jaguar XJ II Х308 с пробегом: люк – убийца кузова, хитрый дроссель и хороший салон Мечтают о Ягуаре многие. Еще бы: тут и стиль, и характер, и звук. В общем – порода. А если уж и мечтать о Ягуаре, то о флагманском XJ. Вот только обладание таким “хищником” может принести не... 571 1 0 13.07.2023
Статьи / ДТП Почему кризис ОСАГО – это кризис общества, а не только финансов Попробуйте посчитать в уме: сколько вы знаете людей, которые ездят без полиса ОСАГО? Уверен, в памяти всплывут как минимум один-два знакомых. И это в лучшем случае. В худшем вы начнете счита... 716 2 0 12.07.2023
Статьи / Популярные вопросы Надо ли промывать двигатель при замене масла Промывка двигателя при смене масла – это одна из тех вечных тем, которые, с одной стороны, себя давно исчерпали, а с другой, всегда остаются актуальными. Давайте попробуем если не расставить... 11174 1 2 10.07.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 18808 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 11047 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 9110 1 1457 03.03.2023
Change privacy settings