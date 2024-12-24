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Exlantix отправил кроссовер ET и седан ES на зимние тесты в Россию

24.12.2024 162 0 0

Инженеры китайской марки проверяют правильность работы климат-контроля, «зимнего пакета», а также проводят замеры уровня шума и вибраций в салоне.

Бренд Exlantix принадлежит китайской компании Chery, он предназначен для продвижения продукции на экспортных рынках. Как Kolesa.ru сообщал ранее, изначально Exlantix представлял собой отдельную линейку Exeed, которая объединяла электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили. Однако позже было решено, что это название будет использовано в качестве отдельной марки, под ней в РФ скоро начнут продавать сразу две модели – кроссовер ET и седан ES.

На фото: Exlantix ET на зимних тестах в РФ

Согласно плану производителя, SUV и четырёхдверка Exlantix появятся в продаже на российском рынке в первом квартале 2025 года, более точного срока пока нет. Известно, что в РФ привезут как полностью электрические, так и plug-in гибридные версии (REEV) ES и ET. Как рассказали в компании, сейчас обе модели были отправлены на зимние дорожные испытания в Россию.

На фото: салон Exlantix ET

В местном представительстве отметили, что испытания проводятся с целью подтвердить готовность указанных машин к эксплуатации в российских дорожных условиях, а также «провести комплексное тестирование с точки зрения конечного пользователя на локальном рынке России». В ходе испытаний кроссовер Exlantix ET и седан ES проедут при низких температурах 45 тыс. км по городским и пригородным дорогам, а также по автомагистралям.

На фото: Exlantix ES REEV

Эти тесты позволят инженерам компании проверить правильность работы трёхзонного климат-контроля (с технологией ионизации и ароматизации воздуха) и «зимнего пакета», который включает в себя подогрев руля, всех четырёх сидений, наружных зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя, а также усиленные насосы для подогрева тяговой батареи). Кроме того, в Exlantix дополнительно понаблюдают за корректностью работы полностью русифицированной информационно-развлекательной системы с голосовым помощником.

На фото: Exlantix ES

Ещё в компании намерены провести замеры уровня шума и вибраций в салоне машин. При этом инженеры сравнят новые результаты с теми, которые ранее были зафиксированы в Китае. Известно, что у Exlantix ET REEМ тогда уровень шума на скорости 80 км/ч достиг 52 дБ, а на скорости 120 км/ч – 66 дБ. Помимо этого, показатель утечки воздуха у этого кроссовера составляет менее 80 SCFM или 250 Па (свидетельствует о герметичности салона).

Напомним, в основе обеих моделей лежит платформа E0X. Как ранее сообщали в местном представительстве, Exlantix ET REEV для РФ получит plug-in гибридную установку с 400-вольтовой электрической архитектурой. В состав системы входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор (по предварительным данным, он будет питаться Аи-95), два электродвигателя и тяговая батарея ёмкостью 43 кВт*ч. Совокупная отдача составляет 469 л.с., а максимальный крутящий момент – 634 Нм. Общий запас хода при полностью заряженной батарее и полном баке равен 1238 км (при расчёте по циклу WLTC).

На фото: салон Exlantix ES

Ожидается, что у седана plug-in гибридная версия будет аналогичной. Кроме того, ES также будет доступен с 800-вольтовой архитектурой, в состав системы входят тяговая батарея ёмкостью 82 кВт*ч и два электромотора (по одному на каждой оси). Совокупная мощность равна 480 л.с. (660 Нм). Максимальный запас хода на одной зарядке у этой четырёхдверки составляет 530 км. Цены моделей Exlantix в РФ станут известны позже.

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