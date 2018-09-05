FAW обновил провалившийся на рынке РФ седан B50. И опять из-за скромного спроса

FAW обновил провалившийся на рынке РФ седан B50. И опять из-за скромного спроса

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У китайской «четырехдверки» изменили дизайн экстерьера и интерьера. На домашний рынок посвежевшая модель может выйти уже в этом месяце.

Седан Besturn B50 (марка Besturn принадлежит концерну FAW) выпускают с 2008 года, он построен на лицензионной «тележке» Mazda6 первой генерации. В 2012-м «четырехдверка» добралась до России, но в 2014-м поставки в нашу страну были остановлены, окончательно продажи свернули два года назад. В Китае же в 2016-м дебютировал существенно модернизированный B50 – его в FAW позиционируют в качестве модели второго поколения. А скоро на китайский рынок выйдет еще раз освеженный седан, снимки автомобиля распространили местные СМИ.

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На фото: обновленный FAW Besturn B50
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На фото: обновленный FAW Besturn B50

Судя по кадрам, FAW Besturn B50 обзавелся другой радиаторной решеткой – у нее теперь четыре полоски вместо трех. Светодиодные полоски дневных ходовых огней сделали прямыми (у дореформенной модели они слегка изогнуты). Фото кормы пока нет, так что неизвестно, поменяли ли фонари. Габариты же, скорее всего, прежние: длина B50 равна 4 695 мм, ширина – 1 795 мм, высота – 1 460 мм, колесная база – 2 725 мм.

На фото: обновленный FAW Besturn B50

На фото: обновленный FAW Besturn B50

В салоне – новая мультимедийная система с большим сенсорным экраном, который расположен на центральной консоли, тогда как у предшественника дисплей находится выше. Кстати, верхний дисплей убирать не стали – вероятно, на нем будут отображаться время да информация о погоде. Еще изменились рычаг переключения передач и блок управления климатической установкой, а у дефлекторов обдува появилась хромированная окантовка.

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На фото: дореформенный FAW Bestrun B50 второго поколения
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На фото: дореформенный FAW Bestrun B50 второго поколения
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На фото: дореформенный FAW Bestrun B50 второго поколения
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На фото: дореформенный FAW Bestrun B50 второго поколения, версия RS. Такой автомобиль отличается дизайном "под спорт"

Техника прежняя: седан оснащается бензиновыми «атмосферником» 1.6 (109 л.с., 155 Нм) и «турбочетверкой» 1.4 (136 л.с., 220 Нм), первый мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», второй – только с 6АКП.

Китайские СМИ сообщают, что продажи обновленного B50 стартуют в текущем месяце, цена пока неизвестна. Дорестайлинговая модель стоит от 81 800 юаней – это примерно 817 000 рублей по актуальному курсу.

На фото: FAW Besturn B50 первого поколения, такой седан продавали в РФ

На фото: FAW Besturn B50 первого поколения, такой седан продавали в РФ

Спрос на FAW Besturn B50 падает: если в 2016-м в Поднебесной было реализовано 33 895 таких автомобилей, то в прошлом году – всего 11 853 единицы. В январе-мае 2018 года «четырехдверка» разошлась по стране тиражом в 2 760 экземпляров, тогда как за аналогичный период 2017-го было продано 6 820 машин.

В России же в докризисном 2012 году реализовали 1 987 седанов B50 первого поколения, в 2016-м – лишь 215 штук. Возвращение модели на наш рынок не планируется, в FAW решили сосредоточиться на кроссоверах: недавно в РФ стартовал обновленный «паркетник» Besturn X80, а скоро к нему должны присоединиться компактные Besturn X40 и Junpai D60.

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские бренды , седаны , Besturn B50 , FAW
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