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  • Ferrari F40 Alte Prestazioni: контраварийный апгрейд для капризного итальянского классика

Ferrari F40 Alte Prestazioni: контраварийный апгрейд для капризного итальянского классика

29.01.2025 163 0 0

Ателье Officine Fioravanti представило Ferrari F40 с комплексно модернизированным шасси, заметно улучшающим управляемость и активную безопасность одного из самых известных и быстрых итальянских суперкаров.

Ателье Officine Fioravanti со штаб-квартирой в швейцарском Кольдрерио и фабрикой в итальянском Турине уже известно нашим постоянным читателям по великолепным рестомодам на базе Ferrari Testarossa и Alfa Romeo 8C. Заняться Ferrari F40 специалистов Officine Fioravanti побудила череда аварий с этим легендарным суперкаром. За последние девять месяцев на европейских дорогах разбились три Ferrari F40 — в Германии, Великобритании и Монако, причём все они произошли по одному сценарию и буквально на ровном месте — резкий занос при движении по прямой на вполне дежурной скорости.

Оригинальный Ferrari F40, о котором у нас есть большой исторический материал, не имеет электронных ассистентов водителя — нет даже усилителя руля и ABS, поэтому неопытный водитель без устойчивых навыков контраварийного вождения может «убрать» эту машину в два счёта даже на сухом асфальте. Причиной потери управляемости могут стать изношенные шины, слишком резкое динамическое перераспределение веса при ускорении либо торможении, слишком резкое увеличение крутящего момента на колёсах после турбоямы и наезд одним колесом на скользкую разметку (по этой причине случилась авария в Монако).

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С учётом того, что Ferrari выпустила всего 1315 экземпляров F40 и далеко не все из них дожили до наших дней, три аварии за девять месяцев — это большой ущерб для мировой автомобильной культуры, так что пакет доработок Alte Prestazioni (переводится с итальянского на русский как «высокая производительность») от Officine Fioravanti придётся весьма кстати тем, кто, несмотря ни на что, хочет ездить на своём Ferrari F40, а не хранить его всю жизнь в гараже, сдувая пылинки.

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Компания Officine Fioravanti, по сути, разработала для Ferrari F40 новое шасси с пересмотренной геометрией рычагов, новыми ступицами и подшипниками, регулируемыми амортизаторами Öhlins TTX 36 и карбон-керамическими тормозами Brembo с мощными 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней. Новые тормоза идут в комплекте с тщательно настроенной ABS, а рулевое управление получило гидроусилитель. Стоковые 17-дюймовые колёса Officine Fioravanti заменила на новые 18-дюймовые на передней оси и 19-дюймовые на задней, при этом дизайн оригинальных дисков тщательно скопирован. Оригинальные шины Pirelli P Zero заменены современными Michelin Pilot Sport Cup 2.

Стоимость пакета доработок Alte Prestazioni швейцарское ателье не называет, но, полагаем, для владельцев Ferrari F40 она не имеет большого значения — ремонт суперкара после ДТП наверняка обойдётся дороже. Будет ли Officine Fioravanti дорабатывать кузов и силовой агрегат Ferrari F40, пока неизвестно. На оригинальном дорожном суперкаре 2,9-литровый битурбомотор V8 выдаёт 478 л.с и 577 Нм, коробка передач — 5-ступенчатая МКП, ведущие колёса — задние, разгон до 100 км/ч занимает 4,1 с, максимальная скорость 324 км/ч.

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