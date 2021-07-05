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  • Ferrari может представить 296 GTB Spider: первое изображение спорткара

Ferrari может представить 296 GTB Spider: первое изображение спорткара

05.07.2021 51 0 0

Ожидается, что итальянская компания представит версию гибридной «двухдверки» с открытым верхом в течение ближайшего года.

 

Ferrari наращивает продажи в Европе уже три года подряд: даже в течение «ковидного» 2020-го была зафиксирована «прибавка» (+13%): тогда дилеры реализовали 4169 машин. В текущем году тенденция, вероятно, продолжится, ведь за первые пять месяцев клиенты купили 2746 машин марки, что на 73,2% больше, чем в январе-мае 2020-го.

На фото: Ferrari 296 GTB

Совсем недавно итальянский бренд представил свою очередную новинку – 296 GTB. Напомним, эта двухместная берлинетта со среднемоторной компоновкой оказалась не заменой для какой-либо модели в линейке марки, а полностью новым автомобилем с гибридной силовой установкой.

В основу системы спорткара лёг 3,0-литровый V6 с отдачей в 663 л.с. (его угол развала – 120 градусов). Электромотор располагается между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссией, он выдаёт 167 л.с. Совокупная отдача силовой установки составляет 830 «лошадей», а максимальный крутящий момент – 740 Нм. Установка работает в паре с восьмиступенчатым «роботом», подробнее о ней мы рассказывали ранее.

Отметим, название новой модели Ferrari можно расшифровать: так, буквы GTB являются аббревиатурой, которая расшифровывается как «Gran Turismo Berlinetta», первые две цифры индекса относятся к объёму двигателя – 2992 куб.см, а третья отображает количество цилиндров.

Предполагается, что в дальнейшем марка представит ещё одну версию новинки Ferrari 296 GTB – с открытым верхом. Не исключено, что это произойдёт в течение ближайших следующих месяцев, но премьера может состояться и через год. По предположениям испанского издания motor.es, не исключено, что такой автомобиль получит название Ferrari 296 GTS или 296 Spider. Какой вариант в итоге выберут итальянцы, пока неизвестно.

На фото: салон Ferrari 296 GTB

Дизайнер издания отметил, что, судя по крыше и задним стойкам Ferrari 296 GTB, спорткар со среднемоторной компоновкой был разработан с учётом появления открытого варианта. Художник нарисовал рендер будущей новинки на основе отличий между новыми Ferrari SF90 Stradale и SF90 Spider. Если не считать открытого верха, изображенный автомобиль ничем не отличается от двухместной берлинетты, представленной в конце прошлого месяца.

Рендер новинки Ferrari

Напомним, Ferrari 296 GTB на разгон с места до «сотни» нужно 2,9 секунды, а чтобы развить скорость в размере 200 км/ч «двухдверке» требуется 7,3 секунды. Максимальная скорость модели равна 330 км/ч. Только на электротяге автомобиль может разгоняться до 155 км/ч.

Гибрид подзаряжается от сети, ёмкость его батареи – 7,45 кВт*ч. Она на несколько килограммов легче, чем аккумулятор, используемый в Ferrari SF90. При этом запас хода на одной зарядке у моделей одинаковый, он составляет 25 км (расчёт вели по циклу WLTP). Цена базового Ferrari 296 GTB – 269 000 евро (эквивалентно примерно 23,4 млн рублей по текущему курсу).

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