Пятого сентября на ближайшем к Москве автодроме ADM Raceway состоится фестиваль ретро- и мотоспорта RSBK FEST 2020. Гонки, уникальные мотоциклы, развлечения для всей семьи – вот что ждет всех гостей самого ожидаемого мотофестиваля!

Партнерский материал

Главное событие RSBK FEST – гоночный этап RSBK. Лучшие пилоты страны покажут свое мастерство и сразятся на треке в личном и командном зачетах – зрителей ждет напряженная и драматичная борьба.



После первых этапов команды расположились в рейтинге лучших следующим образом: SPB Racing Team (276 очков), RMS Motorsport (191 очко), VL65 Racing Team (155 очков), RWT Motorsport (141 очко), ЦСКА Petronas DMC (122 очка), Chrome Racing Team (120 очков). Замыкают зачет команды Ratchet Motorsport (98 очков), YP Racing (74 очка), CHPMOTORSPORT (70 очков).



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Этот этап определит судьбу личного и командного зачетов, ведь гонка на ADM Raceway может быть последней в этом сезоне из-за ограничений на въезд в Чеченскую республику, где должен был пройти финал чемпионата RSBK.

Пока в боксах кипит работа и пока чемпионы готовятся выжать максимум из себя и своих супербайков, зрители могут совершить путешествие во времени!

Впервые в истории России пройдет гонка на уникальных шоссейно-кольцевых мотоциклах 50-70х годов прошлого века.

В паддоке развернется огромная экспозиция уникальной ретро-техники, среди которой можно найти экземпляры, которым практически 100 лет. Кроме этого, специальными гостями фестиваля RSBK FEST 2020 станут легендарные пилоты прошлого, которым эта техника знакома как никому другому. Это невероятная возможность познакомиться с прошлым российского мотоспорта в самом подходящем для этого месте – на настоящем гоночном треке.

Для всех гостей фестиваля также будут доступны тест-драйвы от ведущих производителей техники, а маленькие любители скорости смогут попробовать свои силы на детской гоночной трассе RSBK и отдохнуть на специальной детской площадке.

Зрителей ждут шоу стантрайдинга, во время которого спортсмены покажут, что такое баланс, а мотоджимханисты продемонстрируют мастерство невероятного контроля над техникой. Гости фестиваля также увидят выступление ретро-джимханы и поучаствуют в увлекательных конкурсах.

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Не упустите шанс хорошо отдохнуть и зарядится впечатлениями! Невероятный фестиваль ретро- и мотоспорта RSBK FEST ждет вас!

Дата: 5 сентября

Место: ADM Raceway, Московская область, Раменский район, Островецкий сельский округ, деревня Верхнее Мячково, аэродром Мячково

Стоимость билетов: мотобилет – 300 руб, входной – 500 руб, ВИП – 800 руб.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Дети до 7 лет проходят на фестиваль бесплатно. Для детей старше 7 лет можно приобрести детский билет (300 рублей) в день проведения фестиваля на кассах автодрома.

Для инвалидов при предъявлении удостоверения проход бесплатный.