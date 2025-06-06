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Флагманский кроссовер Dongfeng Huge скоро стартует в России

06.06.2025 165 0 0

Российский дистрибьютор легковых автомобилей концерна Dongfeng рассказал об оснащении нового кроссовера Huge. Как и анонсированный ранее младший паркетник Mage, флагман будет доступен с турбомотором 1.5 и роботизированной коробкой. Продажи должны стартовать в ближайшее время.

В начале этой недели были раскрыты характеристики адресованного РФ паркетника Dongfeng Mage. А сегодня появились подробности о другой новинке китайского концерна – более крупном кроссовере Huge, который, как сообщили в пресс-службе компании Моторинвест (местный дистрибьютор легковушек Dongfeng), займет позицию флагмана. Напомним, в Китае этот SUV дебютировал в 2022 году, там он носит имя Dongfeng Aeolus Haoji.

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Длина Dongfeng Huge равна 4720 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1702 мм, колесная база – 2825 мм. То есть по своим габаритам кроссовер близок к нашему Haval F7 второго поколения. Паспортный дорожный просвет российской версии Huge – 210 мм. Объем багажника – 770 литров.

Особенности дизайна экстерьера флагмана – двухэтажная головная оптика, внушительная радиаторная решетка с вертикальными клиньями и оформленные в виде единой плашки задние фонари. В салоне – двухспицевый руль (рулевая колонка имеет регулировку по вылету и высоте), объединенные экраны приборки и мультимедиа. Блок управления «климатом» — с шайбами и физическими кнопками. 

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Российскому Dongfeng Huge еще обещаны панорамный люк, обогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и передних сидений (пассажирское кресло вдобавок может иметь откидную подставку для ног), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках.

Техника такая же, как у кроссовера Dongfeng Mage. Флагманский Huge предложат с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 197 л.с. (305 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод только передний. Заявлено, что с места до «сотни» Dongfeng Huge разгоняется за 8,2 секунды.

В продажу кроссоверы Dongfeng Mage и Dongfeng Huge поступят в ближайшее время, цены и комплектации объявят дополнительно.

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