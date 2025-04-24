Флагманский кроссовер GAC: рассекречен трёхрядный Trumpchi S9

У концерна GAC есть несколько брендов, одним из них является Trumpchi, который используется только на домашнем рынке. В начале марта 2025 года дилеры бренда начали принимать заказы на GAC Trumpchi S7 – эта модель стала первенцем семейства так называемой «новой эры». Теперь производитель представил ещё одну новинку – флагманский кроссовер Trumpchi S9.

На фото: GAC Trumpchi S9

Премьера модели, которую в Поднебесной назвали GAC Trumpchi Xiangwang S9, прошла в рамках автосалона в Шанхае. Большой кроссовер получил традиционный кузов, обычные наружные зеркала, выдвижные дверные ручки, чёрные центральные и задние стойки крыши, хромированная полоса на нижнему краю остекления, лидар, а также оригинальные колёсные диски. Модели доступна двухцветная окраска кузова (на заглавном фото).

Передняя часть имеет светодиодную головную оптику сравнительно простой формы, при этом фары соединены друг с другом узкой светящейся полосой, проходящей под кромкой капота. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы большой центральный и пара боковых воздухозаборников. Корму украсили лаконичным спойлером на верхней части багажной двери, а также вертикальными задними фонарями с рисунком «песочных часов», которые соединены друг с другом тонкой линией через всю ширину кормы.

Габаритная длина GAC Trumpchi S9 равна 5060 мм (на 160 мм длиннее по сравнению с «младшим братом» S7), ширина – 1950 мм (без изменений), высота – 1760 мм (на 20 мм меньше), а расстояние между осями составляет 2930 мм (на 50 мм больше). Кроссовер предлагается с двухрядным и трёхрядным салоном, во втором случае он рассчитан на шестерых седоков (во втором ряду установлены два отдельных кресла).

Перед водителем располагается двухспицевое рулевое колесо, с чуть «приплюснутым» ободом, а также большой дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки. В центре передней панели установлен горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы, на центральном тоннеле можно увидеть устройство для беспроводной зарядки смартфонов и пару подстаканников.

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Судя по всему, технику GAC Trumpchi S9 разделил с уже поступившей в продажу подключаемой гибридной «семёркой». У неё есть переднеприводные версии с 1,5-литровой бензиновой турбочетвёркой мощностью 160 л.с., работающей в тандеме с 231-сильным электромотором; совокупная отдача – 392 л.с. У полноприводников есть ещё 109-сильный электродвигатель на задней оси, суммарная мощность – 501 л.с. В состав системы также входит тяговая батарея ёмкостью 36,3 кВт*ч.

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В компании отметили, что GAC Trumpchi S9 появится в продаже на китайском рынке в третьем квартале 2025 года, цены станут известны позже. Очевидно, что новинка окажется дороже кроссовера Trumpchi S7, за который на домашнем рынке просят не менее 209 800 юаней (эквивалентно примерно 2,4 млн рублей по текущему курсу).