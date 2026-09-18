Флагманский кроссовер Geely Monjaro Plus: больше официальных изображений

Компания Geely готовится запустить в продажу новую версию паркетника Monjaro/Xingyue L. Сам производитель пока продвигает гибридную модификацию с фирменной установкой i-HEV. При этом, как ожидается, у модели будет и «традиционный» вариант.

Сертификат кроссовера Geely Xingyue L Plus внесли в базу Минпрома КНР еще в августе, первый показ для местных журналистов и блогеров провели в начале сентября. Теперь Geely распространила очередную порцию официальных изображений новинки. Напомним, что в других странах, включая Россию, кроссовер, известный на домашнем рынке как «просто» Xingyue L, зовется Monjaro (у нас кроме стандартного SUV Джили еще есть родственный кросс Volga K50). Ну а в Поднебесной паркетник с «фамилией» Plus возглавит семейство модели.

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Geely Xingyue L Plus получил собственные бамперы, иначе оформлены боковины и задние стойки. Как и стандартный кроссовер, флагман имеет крупную радиаторную решетку с вертикальными плашками, но сами плашки – другие, более массивные. Фары новой версии «отлеплены» от решетки.

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К слову, если прежде Geely активно продвигала Xingyue L Plus с двухцветной окраской кузова и колесами в ретростиле, то на свежих картинках запечатлены машины с монотонным окрасом и дисками привычного дизайна. Для Плюса еще предусмотрены панорамный люк и подножки с электроприводом. Кроме того, только для Geely Xingyue L Plus заявлен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Длина новой модификации равна 4955 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1769 мм, колесная база – 2900 мм. Размеры актуального «просто» Geely Xingyue L: длина – 4770 или 4795 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, расстояние между осями – 2845 мм.

В пятиместном салоне Плюса установлено гигантское табло мультимедиа, которое возвышается над передней панелью. В Китае Xingyue L без «фамилии» тоже бывает с «парящим» табло, но у того кроссовера оно состоит из двух дисплеев. А вот у Geely Xingyue L Plus единый экран, как у Geely Galaxy M9.

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Флагманский SUV также получил новый приборный экран. Центральные дефлекторы обдува сделаны в виде трех раздельных прямоугольников, под ними находится ряд физических кнопок. На тоннеле расположены сразу две площадки для беспроводной зарядки смартфонов. А еще Xingyue L Plus сохранил традиционный селектор коробки, хотя в Китае сейчас мода на подрулевые рычажки. В торце тоннеле спрятан выдвижной бокс. Заднее правое пассажирское кресло имеет откидную подставку для ног. В списке оборудования еще значатся потолочный экран для задних седоков и аудиосистема с 23 динамиками. В отделке интерьера использованы замша, кожа и дерево.

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Сама Geely пока анонсировала гибридный Xingyue L Plus с установкой i-HEV, которая включает бензиновый турбодвигатель 2.0 мощностью 218 л.с. Информации об электрической начинке еще нет. В документах Минпрома также был указан чисто бензиновый Плюс с 290-сильным турбомотором 2.0. По информации китайских СМИ, флагману еще положены пневмоподвеска, механизм подруливания задних колес и «режим» краба.

На домашний рынок Geely Xingyue L Plus должен выйти в ближайшее время.