Роскошный кроссовер Geely Monjaro Plus готовится к старту продаж

Компания Geely провела первый показ новой топовой версии паркетника Monjaro/Xingyue L. Ожидается, что SUV будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида с установкой i-HEV.

В базе китайского Минпрома кроссовер Geely Xingyue L Plus засветился еще в первых числах августа. Сам производитель раскрыл дизайн новой версии в начале прошлой недели. А в минувшие выходные такой паркетник показали местным журналистам и блогерам. Пусть все характеристики компания пока не раскрыла, но зато появились свежие данные об оснащении, также опубликованы дополнительные фирменные изображения и видео. Напомним, что в других странах, включая Россию, кроссовер, известный на родине как «просто» Xingyue L, зовется Monjaro (у нас кроме стандартного SUV Джили еще есть родственный паркетник Volga K50). Плюс же возглавит семейство модели на домашнем рынке.

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У Geely Xingyue L Plus собственные бамперы, иначе оформлены боковины и задние стойки. Кроссоверу оставили крупную радиаторную решетку с вертикальными хромированными плашками, но сами плашки – более массивные. Фары Плюса «отлеплены» от решетки. Монофонарь тоже другой – он более широкий, чем у прочих версий. Предусмотрена двухцветная окраска кузова. Xingyue L Plus положены 20- или 21-дюймовые диски, включая колеса в ретростиле. В списке оборудования также заявлены подножки с электроприводом. А еще только новое исполнение имеет автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

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Длина Плюса равна 4955 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1769 мм, колесная база – 2900 мм. Для сравнения, размеры актуального «просто» Geely Xingyue L: длина – 4770 или 4795 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, расстояние между осями – 2845 мм.

Главная фишка пятиместного интерьера Geely Xingyue L Plus – гигантское табло мультимедийной системы, которое возвышается над передней панелью. Отметим, в Китае у Xingyue L без приставки Plus тоже есть версия с «парящим» табло, но у того кроссовера оно состоит из двух дисплеев. Плюс же получил единый экран, как у Geely Galaxy M9.

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Флагману семейства еще досталась новая виртуальная приборка, она интегрирована в панель. Центральные дефлекторы обдува сделали в виде трех раздельных прямоугольников, ниже расположен ряд физических клавиш. На тоннеле – сразу две площадки для беспроводной зарядки смартфонов и прикрытый крышкой лоток. Еще любопытно то, что Xingyue L Plus сохранил привычный селектор коробки, хотя в Китае ныне в моде подрулевые рычажки. В торце тоннеля спрятан выдвижной бокс.

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У задних пассажиров есть собственный, потолочный планшет. В переднее пассажирское кресло встроен столик, а заднее правое сиденье имеет откидную подставку для ног. Кресла – наверняка с подогревом, вентиляцией и массажером. Кроссовер также получил аудиосистему с 23 динамиками (включая динамики в передних подголовниках). Наконец, в отделке салона использованы замша, кожа и дерево.

Geely Xingyue L Plus сертифицирован с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 290 л.с. и виде гибрида i-HEV, то есть без возможности подзарядки от электросети. Силовая установка последнего включает 218-сильный бензиновый турбодвигатель 2.0, информации об электрической начинке все еще нет. Вероятно, для Geely Xingyue L Plus предусмотрен полный привод. Китайские СМИ еще пишут, что в арсенале топового кроссовера значатся пневмоподвеска, механизм подруливания задних колес и режим «краба». «Традиционный» кроссовер Xingyue L в Китае сейчас представлен с турбочетверками 1.5 (163 л.с.) и 2.0 (218 или 272 л.с.), а установка i-HEV гибрида без приставки Plus базируется на турбомоторе 1.5.

На домашний рынок Geely Xingyue L Plus выйдет в ближайшее время. Впоследствии такой кроссовер, вероятно, отправят на экспорт, но под каким именем – пока вопрос.