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  • Флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun скоро стартует в России: подробности

Флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun скоро стартует в России: подробности

23.11.2023 226 0 0

Российским клиентам кросс предложат с двумя турбомоторами на выбор. Новый SUV окажется самой дорогой моделью марки.

Китайский бренд Kaiyi, которым частично владеет компания Chery, вышел на наш рынок в этом году. Сегодня линейка включает седан Kaiyi E5, паркетники Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro, выпуск всех трех моделей налажен на калининградском заводе Автотор. А скоро гамму марки пополнит еще один кроссовер – флагманский X7 Kunlun. Объявлено, что у нас старт продаж нового SUV намечен на декабрь. К слову, локальная сборка в сегодняшнем релизе не упоминается, но, скорее всего, «икс-седьмой» тоже пропишется на Автоторе.

В Поднебесной X7 Kunlun дебютировал в прошлом году, но там продажи начались лишь весной 2023-го. Если Kaiyi E5 и X3/X3 Pro являются перелицованными Chery Arrizo 7 и Tiggo 4, то у старшего кроссовера свои кузов и интерьер, хотя техника все же от Чери. Особенности внешности Kaiyi X7 Kunlun – внушительная радиаторная решетка, образующие «иксы» ходовые огни и задние фонари, выдвижные ручки дверей и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

В российском релизе приводятся следующие габариты: длина – 4710 мм, ширина – 1964 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2800 мм. Любопытно, что в Китае у модели другие размеры: 4738/1968/1708 мм, расстояние между осями – 2820 мм.

Внутри – усеченное рулевое колесо и виртуальная приборка, по центру установлен тачскрин мультимедийной системы диагональю 14,6 дюйма, под ним расположена узкая сенсорная же полоска с «горячими» кнопками, еще ниже идут сразу две площадки для беспроводной зарядки смартфонов. В Китая для модели также предусмотрены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения. Паркетник бывает с пяти- или семиместным салоном.

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На родине Kaiyi X7 Kunlun доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида, но для РФ анонсированы исключительно «традиционные» версии. Кроссовер предложат с бензиновыми турбочетверками 1.6 и 2.0 мощностью 186 и 238 л.с. соответственно (в КНР моторы выдают 197 и 254 л.с.), оба двигателя сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Чисто бензиновый SUV имеет исключительно передний привод.

Комплектации и цены Kaiyi X7 Kunlun для России раскроют ближе к дате старта продаж. Впрочем, и так понятно, что кросс окажется самой дорогой моделью марки. Пока же это звание принадлежит Kaiyi X3 Pro: паркетник со 147-сильным турбомотором 1.5 и вариатором обойдется минимум в 2 514 900 рублей.

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