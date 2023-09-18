Кроссовер Kaiyi X3 оказался дешевле знакомого россиянам родственного Chery Tiggo 4 Pro

Российское представительство китайской марки объявило о старте продаж паркетника, выпуск которого в конце прошлого месяца был запущен на мощностях Автотора.

Владельцем марки Kaiyi является поднебесная мультибрендовая компания Chery. Первенцем Каи в РФ стал седан E5, производство этой модели стартовало на калининградском заводе «Автотор» в конце января текущего года. Кстати, корреспондент Kolesa.ru уже провёл тест-драйв этой четырёхдверки. Теперь местную линейку пополнила ещё одна модель: речь идёт о кроссовере Kaiyi X3.

На фото: Kaiyi X3 в версии Comfort

Марка Kaiyi представила свои новинки – Kaiyi X3 и X3 Pro – в рамках выставки MIMS, которая прошла в Москве в минувшем месяце. Производство паркетников на мощностях того же российского предприятия стартовало 31 августа. Теперь в местном представительстве объявили о старте продаж «икс третьего» и обнародовали прайс-лист модели.



В РФ Kaiyi X3 представлен в двух комплектациях – Comfort и Luxury. Рекомендованная розничная цена базового исполнения составляет 2 117 650 рублей, «комфортная» версия с вариатором обойдётся не менее чем в 2 220 950 рублей. Стоимость топового варианта кроссовера стартует в РФ с отметки в 2 282 930 рублей.



На фото: Kaiyi X3 в версии Luxury

Версии Comfort и Luxury отличаются не только оснащением, но и по внешности: так, базовая версия получила решётку радиатора с рисунком в виде горизонтальных полос, тогда как топовую комплектацию паркетника украсили так называемой «матричной» решёткой с узором из мелких точек. Центральные и задние стойки крыши выполнены в чёрном цвете, за счёт чего достигается эффект «парящего верха». Палитра насчитывает шесть вариантов окраса кузова – белый, чёрный, красный, синий, светло-серый и тёмно-серый.



На фото: салон Kaiyi X3

Габаритная длина кроссовера Каи составляет 4400 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1653 мм, расстояние между осями у Kaiyi X3 равно 2632 мм, а паспортный дорожный просвет – 158 мм. Под капотом находится бензиновый 1,5-литровый атмосферник с отдачей в 113 л.с., в пару ему предлагаются либо пятиступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор.



Kaiyi X3 уже в варианте Comfort оснастили 17-дюймовыми колёсными дисками, галогенными фарами, светодиодными ходовыми огнями, датчиком света, задним парктроником, круиз-контролем, кондиционером, информационно-развлекательной системой с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, тканевой обивкой, парой фронтальных подушек безопасности и расширенным «зимним пакетом», который включает в себя обогрев руля, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателя, а также подогрев сидений первого и второго ряда.



Кроссовер в исполнении Luxury получил светодиодную оптику, легкосплавные диски размером 18 дюймов, отделку салона экокожей, боковые подушки безопасности, камеру заднего вида с динамической разметкой, рейлинги на крыше и иные функции.



Напомним, ближайшим родственником выпускаемого в РФ Kaiyi X3 является знакомый россиянам импортируемый паркетник Chery Tiggo 4 (сейчас в местной линейке присутствует версия с прибавкой Pro, дореформенный Chery Tiggo 4 покинул российский рынок минувшим летом). Его стоимость на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 2 249 900 до 2 699 900 рублей. Стоит отметить, что на российский рынок в скором времени выйдет Kaiyi X3 Pro с более спортивной внешностью, его ценник будет рассекречен позже.

