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Дореформенный Chery Tiggo 4 покинул российский рынок

06.07.2023 18 0 0

Теперь клиентам доступен (из семейства) только рестайлинговый Tiggo 4 Pro, продажи которого в РФ стартовали осенью прошлого года. Рекомендуемая розничная цена такого кроссовера стартует с отметки в 2 099 900 рублей.

В Китае кроссовер Chery, известный в РФ как Tiggo 4, продаётся под именем Tiggo 5x. На домашнем рынке модель уже дважды пережила рестайлинг. В России до недавнего времени продавались изначальный паркетник, а также его обновлённая в первый раз версия – под названием Tiggo 4 Pro. Самый актуальный вариант до местного рынка пока так и не добрался. Теперь стало известно о том, что дореформенный вариант РФ тоже покидает.

На фото: Chery Tiggo 4

Ранее обе версии – Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro – продавались в РФ параллельно. Теперь у местных дилеров больше не осталось Chery Tiggo 4, и, как рассказали в российском офисе марки, новых поступлений такого кроссовера ждать не стоит. Здесь отметили, что в настоящее время корпоративных клиентов и физлиц больше интересует рестайлинговый вариант модели с прибавкой Pro к названию.

Отметим, Chery Tiggo 4 вышел на российский рынок в августе 2019 года. Как подсчитали в местном офисе марки, за почти четыре прошедших года модель разошлась по стране тиражом более 35 тыс. экземпляров.

На фото: салон Chery Tiggo 4

У Tiggo 4 Pro приставка расшифровывается как «progress». Напомним, в отличие от «стартового» Tiggo 4, у рестайлингового варианта иная радиаторная решётка с рисунком в виде точек в сетке (оформление такое же, как у старших родственников Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro). Кроме того, эта версия отличается за счёт изменённого переднего бампера и сдвоенных светодиодных полосок ходовых огней. В зависимости от исполнения, у модели имеются ещё красные декоративные вставки и тормозные суппорты такого же цвета.

На фото: Chery Tiggo 4 Pro

Длина у обеих версий равна 4138 мм, расстояние между осями – 2610 мм, а дорожный просвет составляет 190 мм. Салон Tiggo 4 Pro получил новую переднюю панель, «парящий» тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,25 дюйма (у предшественника 9 дюймов). Также у кроссовера другой центральный тоннель с новым джойстиком коробки передач и сенсорный блок управления климатической установкой.

Россиянам Chery Tiggo 4 Pro доступен только с парой бензиновых двигателей: речь идёт о 113-сильном атмосфернике и 147-сильном турбомоторе, объём которых равен 1,5 литра. Базовый мотор работает в паре либо с пятиступенчатой механикой, либо с вариатором, а для более мощной версии доступен только бесступенчатый автомат. Привод у этого кроссовера может быть только передним.

На фото: салон Chery Tiggo 4 Pro

Tiggo 4 Pro предлагается клиентам в РФ в шести комплектациях: Action MT, Action, Family, Travel, Style и Ultimate. Рекомендуемая розничная цена базовой версии (с ручной коробкой) составляет 2 099 900 рублей, за самый недорогой вариант с вариатором просят не менее 2 199 900 рублей. Покупка стартового исполнения с турбомотором обойдётся минимум в 2 389 900 рублей, а за топовую комплектацию придётся отдать не менее 2 549 900 рублей (стоимость указана без учёта действующих акций).

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