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  • «Оспортивленный» кроссовер Kaiyi X3 Pro стартует в РФ: назван официальный ценник

«Оспортивленный» кроссовер Kaiyi X3 Pro стартует в РФ: назван официальный ценник

22.09.2023 41 0 0

Рекомендованная розничная стоимость Pro-версии больше чем на 200 тыс. рублей превышает цену «обычного» паркетника в такой же комплектации.

Бренд Kaiyi, принадлежащий поднебесной компании Chery, показал пару своих новых кроссоверов, предназначенных для российского рынка – X3 и X3 Pro – в ходе автовыставки MIMS, которая в прошлом месяце в столице РФ. В конце августа стартовало местное производство этих моделей: сборка была налажена на мощностях калининградского предприятия «Автотор».

На фото: Kaiyi X3 Pro

В начале текущей недели местное представительство Kaiyi объявило о старте продаж кроссовера X3, а также обнародовали его прайс-лист. Напомним, рекомендованная розничная цена базовой версии Comfort с механической коробкой передач равна 2 117 650 рублей, покупка этого же варианта с CVT обойдётся клиентам в 2 220 950 рублей, а стоимость топового исполнения Luxury составляет 2 282 930 рублей.

Теперь линейку бренда Kaiyi пополнил «оспортивленный» кроссовер X3 Pro, который предлагается в единственной «люксовой» комплектации. Рекомендованная розничная цена Pro-версии появилась на официальном сайте бренда, она составляет 2 490 000 рублей. Если сравнить со стоимостью обычного «икс третьего» в РФ, ценник новинки оказался на 207 тыс. больше.

Kaiyi X3 Pro можно отличить от «просто» X3 по внешности: он выглядит спортивнее за счёт иного переднего бампера, иного рисунка небольшой радиаторной решётки и массивного воздухозаборника – узор матричный, выполнен из многоугольных объёмных штрихов. Ещё у Pro-версии на крыше имеется антенна «акулий плавник». Паркетник оснастили легкосплавными колёсными дисками размером 18 дюймов.

Есть отличия и в салоне: X3 Pro оснастили информационно-развлекательной системой с горизонтальным планшетом диагональю 10,25 дюйма, возвышающимся над передней панелью, тогда как у обычного «икс третьего» тачскрин интегрирован в панель. Габариты у версий одинаковы: длина кроссоверов равна 4400 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1653 мм, а расстояние между осями насчитывает 2632 мм; дорожный просвет – 158 мм.

Под капотом Kaiyi X3 Pro располагается 1,5-литровая турбочетвёрка, отдача которой составляет 147 л.с. Этот двигатель сочетается только с бесступенчатой автоматической коробкой передач, а «питаться» может Аи-92. Привод у такого кроссовера только передний. Отметим, у «просто» Kaiyi X3 техника другая: он оснащается 116-сильным бензиновым атмосферником объёмом 1,5 литра, который может работать в комплекте либо с пятискоростной механикой, либо с вариатором.

В список оборудования X3 Pro входят: функция бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль, беспроводная зарядка гаджетов, кондиционер, стеклянная крыша, руль с кожаной отделкой и подогревом, обивка сидений из экокожи, подогрев первого и второго ряда сидений, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, штатная сигнализация, задние датчики парковки, система камер кругового обзора, датчик света, а также фронтальные и передние боковые подушки безопасности.

Напомним, первенцем бренда в РФ стал седан Kaiyi E5, сборка которого также налажена на мощностях калининградского Автотора. На сегодняшний день стартовая цена четырёхдверки составляет 2 115 000 рублей.

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