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Ford дразнит тизером E-Tourneo Courier в преддверии скорой премьеры

11.05.2023 119 0 0

Американская компания планирует полностью рассекретить «зелёный» пассажирский вэн в начале следующей недели.

Компания Ford в начале марта прошлого года обнародовала решение разделиться надвое: теперь одно подразделение занимается разработкой новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, второе – работает над новыми электромобилями американской марки. Первому дали название Ford Blue, его возглавил Кумар Галхотра (ранее занимал кресло вице-президента компании). А второе получило имя Ford Model e, им руководит Джим Фарли, оставшийся генеральным директором Форда.

Тизер Ford E-Tourneo Courier

Немногим позже компания рассекретила свои планы касательно стратегии развития в Европе (остаётся вторым рынком для бренда после США). Так, Форд планирует уже к 2026 году продавать в Старом Свете свыше 600 тыс. электромобилей в год: для этого понадобится существенное расширение «зелёной» линейки. В компании пообещали, что к 2024-му на рынок должны выйти три новых легковых электромобиля и четыре коммерческих. Кстати, часть из них уже дебютировала: к примеру, во второй половине марта был представлен электрический Ford Explorer для Европы, в основу которого легла фольксвагеновская модульная платформа MEB.

В прошлом месяце был представлен новый Ford Transit Courier и его полностью электрическая версия. Совсем скоро американский производитель представит ещё одну «зелёную» коммерческую новинку для Европы, её роль исполнит Ford E-Tourneo Courier. Известно, что полностью этот зелёный пассажирский вэн будет рассекречен в начале следующей недели, 15 мая. Пока что в компании решили подразнить поклонников модели тизером будущей новинки.

На фото: Ford E-Transit Courier

Визуально передняя часть E-Tourneo Courier, очевидно, не будет отличаться от версии электрического фургона. Судя по фото, новая электрическая модель получит такую же заглушку с узором в виде расходящихся ячеек на месте традиционной решётки радиатора, а также аналогичную головную оптику с рисунком ходовых огней в виде пары бумерангов в каждой фаре (они соединены между собой тонкой светящейся полосой).

Таким же образом оформлены вертикальные блоки с «противотуманками», несколько иначе выглядит нижняя часть переднего бампера Ford E-Tourneo Courier с серебристой накладкой под воздухозаборником: не исключено, что на тизере запечатлена версия пассажирского вэна под названием Active.

На фото: салон Ford E-Transit Courier

Ранее фотошпионы уже ловили модификацию нового вэна с ДВС (и без приставки в виде литеры «E»). Судя по тем снимкам, у модели будут раздвижные задние двери, плоская крыша, а также относительно просто оформленная корма с вертикальными задними фонарями. О других деталях мы узнаем после официальной презентации.

Салон пассажирской версии, вероятно, будет примерно таким же, как и у ранее представленного фургона. Это означает наличие 12-дюймовой цифровой «приборки» и тачскрина информационно-развлекательной системы такой же диагонали. Кроме того, модель получит аналогичное рулевое «колесо», приплюснутое сверху и снизу (такая конструкция призвана увеличить пространство для ног водителя).

Техника у электрического пассажирского вэна, скорее всего, окажется такой же, как и у Ford E-Transit Courier: речь идёт о 136-сильном электромоторе, расположенном на передней оси. Известно, что у фургона максимальная скорость ограничена на отметке 145 км/ч, а данных о ёмкости батареи и запасе хода на одной зарядке пока нет.

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